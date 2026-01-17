Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ocak ayı konserleri kapsamında sahne aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan konseri, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman da izledi.

Şef Alessandro Cedrone yönetiminde gerçekleşecek konserde, flüt sanatçıları Umut Can Ünal ve Gizem Meriç Kılıç solist olarak sahne aldı. Konser programında Gioachino Rossini’nin Bay Bruskino Uvertürü, Franz Doppler’in İki Flüt için Konçertosu (Re minör), Franz Schubert’in 5. Senfonisi yer aldı.