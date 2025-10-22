Bazı sivil toplum örgütleri, Cumhurbaşkanlığına seçilen Tufan Erhürman’ı kutladı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası kutlama mesajında, Tufan Erhürman’ın büyük bir toplumsal onay aldığını kimsenin inkar edemeyeceği belirtilerek, “Söz konusu toplumsal onaya gölge düşürmeye çalışanlar olabilir.” denildi.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Erhürman’a verilen büyük onayın, ülkenin içine sokulduğu durumdan, gelecek kaygısı ve belirsizliğinden kaynaklandığı savunulan mesajda, Kıbrıs Türk Toplumu’nun, 50 yıldan sonra ilk kez, “yarattığı değerlerin, yaptığı yatırımların ve edindiği birikimlerin; mevcut yapının devamı halinde, sorgulanabileceği endişesiyle” sandık başına gittiği ifade edildi.

Mesajda, “güvenlik sorunu, kurumsal yapı, mülkiyet endişesi, kara paranın yoğunluğu ve uluslararası statünün eksikliğinin” insanların sandıktaki tercihini büyük ölçüde belirlediği öne sürüldü. "Bu endişeleri yaşayıp, günlük yaşamında sorgulayan toplumla dalga geçilmesi, ortaya konan idari ciddiyetsizlik ve kapasitesizlik öfke patlamasına neden oldu" denilen mesajda, müdahalelerin etkili olamamasının nedenlerinin de burada aranması gerektiği kaydedildi.

Yaşanılan sorunların, toplumsal iradeyle çözülebileceği belirtilen mesajda, “Partilerden, sivil topluma, kurumlara ve bireylere kadar en geniş ölçekte liyakata dayalı idari bir kapasite ve liderliğin ortaya çıkarılması öncelikli sorumluluğumuzdur. Hepsinden önemli ise dayanışmanın, el birliğinin hatta gönül birliğinin devamının sağlanması bu sürecin başarısı için kilit önemdedir. Kişisel çıkar hesapları, hırslar, küçük hesaplarla yürünecek yollar kapanmıştır.” denildi.

Mesajda, gösterdiği liderlik ve yaptığı fedakarlıktan dolayı Erhürman tebrik edildi.

-KT Fizyoterapistler Derneği

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği'nin kutlama mesajında, demokratik iradenin sandığa yansıdığına işaret edilerek, seçim sürecinin,toplumun demokratik olgunluğunu, farklı görüşlerin bir arada ve barış içinde var olabilme gücünü bir kez daha ortaya koyduğu kaydedildi.

Ortak akla ve toplumsal uzlaşmaya dayalı bir yönetim anlayışının, yalnızca siyasal alanda değil; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler ve emek alanlarında da dönüşüm yaratacağına inanç belirtilen mesajda, “Fizyoterapistler olarak, toplumsal bütünleşme, dayanışma ve kolektif hareketin önemine inanan bir meslek grubuyuz.” denildi.

Mesajda, ülkede, her bir yurttaşın eşit, adil ve çağdaş sağlık hizmetlerine erişiminin toplumsal sorumluluk olduğu vurgulanarak, Erhürman’ın toplumsal birlik, kurumların yeniden güçlendirilmesi ve bilimsel temelli politika üretimi yönündeki vurgularına dikkat çekildi.

Mesajda, “Yeni dönemin; diyalogun, katılımcılığın ve ciddiyetle yürütülen kamusal hizmet anlayışının hakim olduğu bir döneme dönüşmesini temenni ediyor, ülkemizin geleceği adına umutla ve iş birliği niyetiyle Sayın Cumhurbaşkanı’na başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.