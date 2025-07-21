Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’ndeki resepsiyona, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar, milletvekilleri, SoloTürk ekibi, askeri erkân, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve halk katıldı.

Resepsiyonda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser verirken, Deniz Amcazade piyano dinletisi sundu. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bandosu ile ülke sanatçılarından Bahar Gökhan, Erkan Dağlı ve Türkiye'den gelen konuk sanatçı Hakan Aysev performans sergiledi. Gecede halk dansları ekipleri oyunlar oynadı.

Resepsiyonda ayrıca, “Girne'den Yol Bağladık Anadolu'ya” şarkısını seslendiren Yasemin Kumral’ın mesajı yayınlandı.

– Tatar: “Müreffeh yarınlara kavuşulması için Türkiye her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı açıklamada, bugün Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temel atma ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı’nın açılışının yapıldığını hatırlatarak, etkinliklere katılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bugünkü resepsiyonun da Mayıs ayında açılışı yapılan ve içerisinde birçok tesisi barındıran Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde yapıldığını hatırlatan Tatar, Çevre Yolu ve yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin halka sağlayacağı faydalara dikkati çekti.

Maraş‘ta büyük bir sağlık merkezinin de açıldığını ve nice projelerin devam ettiğini kaydeden Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kıbrıs Türkü’nün egemen bir halk olarak, Doğu Akdeniz'de komşuluk ilişkileriyle, barış ve huzur içerisinde yaşama arzu içerisinde oldukları” mesajına dikkat çekti.

Tatar, ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni siyasete tam destek verdiğini de belirterek, her türlü zorluğa rağmen refaha ve müreffeh yarınlara kavuşulması için Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu söyledi.

– “1974’ü ne unuttuk, ne de unutturacağız”

Barış Harekatı’nda hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet dileyen ve gazilere şükranlarını ileten Tatar, “1974’ü ne unuttuk ne de unutturacağız, çünkü o bizim için bir dönüm noktasıydı.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının bugün huzur içerisinde yaşadığını ve güçlü adımlarla geleceğe yürüdüğünü kaydeden Tatar, bugün meydanlarda da milli iradenin görüldüğünü belirterek Kıbrıs Türk halkına teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, dünyanın her yerinde yaşayan Kıbrıs Türk halkının tek yürek olduğunu söyleyerek, son olarak New York’ta yapılan görüşmede “Kıbrıs’ta iki devlet siyasetinden geriye dönüş olmamalıdır, olmayacaktır.” denildiğini anımsattı.

Güney Kıbrıs’ta bugüne dair yapılan açıklamalara da işaret eden Tatar, bu zihniyetin altına girmeyeceklerini kaydetti. “Biz doğru yoldayız çünkü biz kendi özgürlüğümüz, bağımsızlığımız ve onurumuz için bu mücadeleyi veriyoruz.” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının kandırılmaya çalışıldığı bir anlaşmayı her zaman reddedeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Eğer bir anlaşma olacaksa, o anlaşmanın bir parçası KKTC olacaktır" dedi. Tatar, arkalarında sağlam bir irade, sağlam bir vizyon ve inançlı vatan sevgisiyle yeni siyaseti benimseyen bir Kıbrıs Türk halkı olduğunu vurguladı.

Tatar’ın konuşmasının ardından, resepsiyon etkinliklerle devam etti.