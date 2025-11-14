Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Cumhuriyet Korteji düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın organize ettiği kortejde, Lefkoşa bölge okullarından yaklaşık 3 bin öğrenci 100’er metrelik KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayrağı taşıdı.

Korteje, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, bakanlık bürokratları ve Lefkoşa bölge okullarından ve üniversitelerinden öğrenciler katıldı.

Diren Çemberi Anıtı’ndan başlayan bando eşliğindeki kortejde, 100’er metrelik KKTC ve TC bayraklarının yanısıra; Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın resimleri taşındı.

Cumhurbaşkanlığı’nda son bulan kortejin ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman öğrencileri selamladı.

-Cumhurbaşkanlığı'ndaki program

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen programda, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Tuna Ebru Akergül günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, Şht. Tuncer İlkokulu öğrencisi Nudem Karadeniz “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ve Türk Maarif Koleji öğrencisi Mert Terzioğlu “Cumhuriyet’in Işığında” adlı şiiri okudu.

Ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı.

Programın tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

-Erhürman: “Burası sizin eviniz”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın etkinlikte yaptığı konuşmada, öğretmenlere ve çocuklara “hoş geldiniz” demesine gerek olmadığını söyleyerek, “Çünkü burası sizin eviniz. Biz burada sizin misafiriniziz.” dedi.

Çocukların Cumhurbaşkanlığı’nı şenlendirdiğini kaydeden Erhürman, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Erhürman, bu bayram vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, Atatürk’ün “Cumhuriyet değerlerini bize miras bırakan” kişi olduğunu belirtti.

Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ı da varoluş mücadelesine önderlik ettikleri ve ışık tuttukları için saygı ve sevgiyle anan Erhürman, çocuklara, “Neneleriniz dedeleriniz hepsi anlatıyordur; bu topraklarda varoluş mücadelesi hiç kolay verilmedi.” dedi.

Kıbrıs Türk halkında, şehitler, şehit verenler, esir düşenler ve göç edenler olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erhürman, bu topraklardaki tüm bu mücadelenin, çocuklar insan onuruna yaraşır bir hayat sürebilsin; barış, huzur, güven içinde yaşayabilsin; mutlu olsun ve yüzleri hep gülsün diye verildiğinin bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Çocukların ev sahibi, kendilerinin misafir olduğunu vurgulayan Erhürman, çocuklar iyi bir eğitim alsın, dünyayla buluşun, dünyaya açılsın, güven ve huzur içinde yaşasın, bu topraklara tutunsun ve çok sevsin, bu halka mensup olduğu için gurur ve onur duysun, hep mutlu yaşasın diye çalışmaya devam etme sözü verdi.

-Çavuşoğlu: “Bugün hem bir anma, hem bir kutlama”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, korteje katılanları selamladı.

“Bugün bu topraklarda bulunmamızın 454. yılı” diyen Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurabilmek için 412 yıl beklendiğini kaydetti. Çavuşoğlu, bu süre içerisinde, ter ve kan aktığını, şehitler verildiğini belirtti.

Anavatan Türkiye ile birlikte bir toplumun kurabileceği en büyük örgütlenme modeli KKTC devletinin kurulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Atalarımız canlarıyla, kanlarıyla ödedikleri bu bedelin devamı için, cumhuriyeti bize emanet etti.” dedi.

Çavuşoğlu, KKTC’nin kurucularının, bu cumhuriyetin geleceğini gençlere emanet ettiğini kaydetti.

Bakanlık ve öğretmenlerin, KKTC’nin muhasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi için çocukları, mutlu, iyi, barış seven ve akademik yeterliliği dünya standartlarında olan insanlar olarak yetiştirmek için büyük bir mücadele verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, alışkanlıklar olduğunu ama bu alışkanlıkların arasında, halktan, devletten ve mücadeleden vazgeçmek olmadığını belirtti.

KKTC’nin, kurumsal yapısıyla, mutlu ve dünya standartlarında yaşayan halkıyla birlikte geleceğe yürüyeceğini vurgulayan Nazım Çavuşoğlu, KKTC’yi, geleceğe taşımak için Cumhurbaşkanı Erhürman başkanlığında hep birlikte çalıştıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, bugünün hem anma hem kutlama olduğuna işaret ederek, “Bu uğurda şehit düşenleri, emek edenleri, terini dökenleri, kanını dökenleri ve bu toprağa şehit olarak düşenleri anarken geleceğe doğru mücadele eden herkesi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.” şeklinde konuştu.