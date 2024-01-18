Yeşilçam'ın usta sanatçısı olan ve 28 Haziran 2022'de 85 yaşında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır'ın, mirastan mal kaçırdıkları ve pay alamadığı iddiasıyla Arkın'ın ikinci eşi Betül Cüreklibatır ile 2 erkek kardeşi Murat Cüreklibatır ile Kaan Cüreklibatır'a açtığı davanın görülmesine devam edildi. usta oyuncu Nuri Alço da duruşmada tanık olarak dinlendi ve Arkın'ın "Ben Cüneyt Arkın'ın eşi ya da oğulları tarafından herhangi bir şekilde baskı yapıldığını duymadım. Cüneyt'in vefatına kadar akli melekeleri yerindeydi" dedi.

İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı Filiz Cüreklibatır ile davalı Betül Cüreklibatır, taraf avukatlarıyla hazır bulundu. Duruşmada Filiz Cüreklibatır adına tanıklık eden eski eşi Yalçın Canlı, "Filiz hanımla evli olduğumuz dönemde, Cüneyt Arkın'ın şoförüyle irtibat halindeydik. Şoförü, Cüneyt Arkın üzerine yalnızca bir taşınmazın kaldığını ve diğer tüm malvarlıklarının devredildiğini ve dikkat etmesi gerektiğini eski eşime söyledi. Ben Cüneyt Arkın'a ait taşınmazların ne şekilde olduğunu bilmiyorum. 2009-2010 yılları arasında kızım iyi bir şekilde ata biniyordu. Dedesi de bu hususta kabiliyetli olduğu için, eşim de o dönem dede torun arasına girmememiz gerektiğini ve tanışmaları gerektiğini söyledi. Belirli bir süre sonra bu hususta babasına ulaşamadığını, ev telefonundan aradığında da eşi Betül hanımın açtığını ve sürekli Cüneyt beyin uyuduğunu söylediğini anlattı. Ben aradığımda Betül hanım, Cüneyt beyin haberinin olduğunu ancak görüşmek istemediğini söyledi ama ben kendisine inanmadım. Eski eşim babasına hep ulaşmaya çalıştı, ancak hep zorluk çekti" dedi.