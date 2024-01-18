Avrupa Yakası, Seksenler ve Yahşi Cazibe gibi başarılı dizilerdeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Vural Çelik, 1 ay içerisinde 2. kez influenza oldu.

Koronavirüs ve influenza vakaları hızla artış gösterdiği son günlerde Vural Çelik de 2. kez hastanelik oldu. Bir ay içinde 2. kez ınfluenza teşhisi konulan oyuncu, hasta yatağından bitkin bir halde çektiği videoyu yayınlayarak "Hastanın seyir defteri. 15 gün önce influenza olmuştum, aradan 15 gün geçtikten sonra tekrar hastanedeyim. Tekrar influenza... Lütfen maske takın" ifadelerini kullandı.