“Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu” (ICIJ) tarafından “Cyprus Confidential” adıyla açıklanan raporda, Güney Kıbrıs’ın on yıllardır Rus kara parasının aklanmak üzere yığıldığı kavşak haline geldiğinin ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalın, dün Avrupa Parlamentosu'nda ve Rum Meclisi'nin ilgili komitesinde ele aldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, “Kara Para Aklanması ve Yaptırımlar Konusunda Elimiz Kolumuz Bağlanacak” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Avrupa Parlamentosu’nun yaptırımların ihlal edilmesi konusunda daha güçlü kurallar talep edeceğini, Rum kesiminin ise mercek altında olduğunu yazdı.

Cyprus Confidential skandalıyla ilgili ifşaatların ardından Avrupa Birliği’nin dün akşam Güney Kıbrıs’ı kara para aklanması ve Rusya karşısındaki Avrupa yaptırımlara ilişkin Avrupa kanunlarının ihlal edilmesi konusunda “sanık sandalyesine oturttuğunu” yazan gazete, AP milletvekillerinin AB’nin genel olarak gangsterler için bir cennet haline geldiğine dair bir değerlendirmede bulunduklarını kaydetti.

Avrupa Parlamentosu'nda dün akşamki toplantıda, ulusal makamların AB direktiflerine meydan okuyarak yasa dışı kişilerle iş birliğinde bulunduklarının görüldüğünün dile getirildiği belirtilirken, toplantıda AB’nin Rusya karşısındaki yaptırımların uygulanmasını güvenceye alacak; kara para aklanmasına karşı olarak ise buna yardımcı olanların elini kolunu bağlayacak güçlü kurallara ihtiyacı olduğunun vurgulandığı ifade edildi.

“Renew Europe” isimli grubun da “Cyprus Confidential” skandalıyla ilgili olarak AB’den önlemler talep ettiğini ve Güney Kıbrıs’la ilgili haberleri ciddi olarak nitelendirdiğini yazan gazete, Avrupa Parlamentosu’ndaki Sosyalistler ve Demokratlar siyasi grubunun açıklamasının da aynı çerçevede olduğunu belirtti.

Toplantıda yer alan Rum milletvekillerinin ise yaptıkları konuşmalarda, Rum kesiminin AB’yle iş birliğinde bulunduğunu ve Güney Kıbrıs’ın itibarını zedeleyen olayların önlenmesi için bunu yapmaya devam edeceğini belirttiklerini ileten gazete, Cyprus Confidential araştırmasıyla ilgili Avrupa Parlamentosunda yapılan toplantının dün akşam tamamlandığını ve elde edilen bilgilere göre herhangi bir karar alınmadığını ifade etti.

Gazete, toplantıda herkes tarafından, ihlallerin durdurulması için daha güçlü kurallar uygulanması ve daha güçlü bir kurumsal çerçeve oluşturulmasının vurgulandığını da ekledi.

-“Cyprus Confidential” araştırması Rum Meclisi Hukuk Komitesi'nde de ele alındı

“Cyprus Confidential” isimli araştırmadan ortaya çıkan bulguların dünkü Meclis Hukuk Komitesi toplantısında ele alındığını da yazan gazete, Başsavcı Yorgos Savvidis’in Hukuk Dairesi'nin önünde Rusya aleyhindeki yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili çift haneli şikayetler bulunduğunu söylediğini iletti.

Ortaya çıkan uluslararası ilgiye bağlı olarak, basına yansıyan davaların araştırılacağı konusunda hiçbir kuşku olmadığını belirten Savvidis, yapılan şikayetler konusunda ise polis içerisinde bir grup kurulduğunu ve şikayetlerin artmasından ötürü grup üyelerinin sayısının artırıldığını ifade etti.

Başkanlık Sözcüsü Haralambos Haralambus ise açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile hükümetin tezinin, sıfır tolerans, aynı zamanda bu tarz olaylar konusunda herhangi bir örtü ve gölge kalmaması olduğunu dile getirirken, davaların kısa süre içerisinde kapanmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Adalet Bakanı Anna Kukkidi Prokopiu ise açıklamasında, basına yansıyan şeylerin araştırılacağını ve hedefin Güney Kıbrıs’ın adının itibarının iade edilmesi için bu araştırmanın kısa süre içerisinde tamamlanması olduğunu sözlerine ekledi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre ise Başsavcı Yorgos Savvidis, dünkü Hukuk Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili davaların mahkumiyetle sonuçlanmasının zor olduğunu belirterek, tüm bunlara rağmen Hukuk Dairesi tarafından araştırılan davaların bazılarının mahkemeye sevk edilmesi için hukuki alt yapının bulunduğunu dile getirdi.

Güney Kıbrıs’ın 2016 yılından bu yana, BM veya AB kararlarıyla ilgili yaptırımların ihlalini suç sayan birkaç ülkeden biri olduğunu kaydeden Savvidis, davaların araştırılmasına başlamalarına yardımcı olan şeyin bu olduğunu ekledi.

Adalet Bakanı Anna Kukkidi Prokopiu ise açıklamasında, Cyprus Confidential araştırmasıyla ilgili haberlerin yeni olmadığını ve bunların polis tarafından araştırılan davalar olduğunu söyledi.

Prokopiu, bu haberlerin sağladığı yeni bilgilerin az olduğunu da dile getirdi.

Öte yandan gazete “Bizi Rusların Koltuk Değneği Olarak Suçladılar- AP Genel Kurulu'nda Kıbrıs’la İlgili Eleştiri Fırtınası ve Sert Sözler” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Cyprus Confidential araştırmasında yer alan ifşaatlar konusunda AP Genel Kurulu'nda konuşan Yeşiller Grubu mensubu AP milletvekili Saskia Bricmont’un sözlerini öne çıkardı.

Gazete Bricmont’un, “Rus oligarklar için para kasası, yaptırımların baypas edilme noktası ve altın vizeler için sistem. Netflix dizisi değil, Cyprus Confidential’da yer alan şeyler. Putin’in bazı prosedürleri baypas etmesine yardımcı olan kişiler var, bunlar esas itibarıyla suça ortaktırlar” şeklindeki sözlerini öne çıkarırken, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Dubravka Suica ise açıklamasında Komisyon’un Güney Kıbrıs’taki gelişmeleri yakından izlediğini ifade etti.

Fileleftheros ise “30 Dava Mercek Altında- 12 Sorgu Memurundan Oluşan Ekip Yaptırımların Olası İhlalini Araştırıyor” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta 12 sorgu memurunun Ruslara uygulanan yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili 30 davayı incelediğini yazdı.

BM ile AB’nin uyguladığı yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili davalarla uğraşan özel bir ekip kurulduğunu kaydeden gazete, bu davalardan 5’inin tamamlandığını ve Hukuk Dairesine iletildiğini kaydetti.

Davaların üçü konusunda ise herhangi bir şey olmadığına karar verildiğini ve bunların arşive kaldırıldığını yazan gazete, iki davanın araştırıldığını, aralarında Rus oligark Alexey Mordashov davasının bulunduğu 5 davanın da kısa süre içinde tamamlanacağını bildirdi.

Öte yandan Rus oligark Alexey Mordashov tarafından yaptırımların olası bir şekilde ihlal edilmesi konusunda iki dava bulunduğunu belirten gazete, konunun 2022 yılından bu yana polisin ve Hukuk Dairesi'nin bilgisinde olduğunu ekledi.

Konuyla ilgili haberler Haravgi gazetesinde ise “Renew Europe Cyprus Confidential’la İlgili Olarak AB’den Önlemler İstiyor- Basına Yansıyanlar Davalar Hukuk Dairesi Tarafından Araştırılacak- Soruşturma Grubunun Dört Memuruyla Güçlendirilmesi” başlığıyla yer buldu.