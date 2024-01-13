Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölümünün 12’nci ve 100’ncü yaş günü vesilesiyle Rau Raif Denktaş konulu sergi düzenledi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Doç. Dr. Hasan Cicioğlu ve Gazeteci İsmet Ezel’in arşivlerinden derlenen fotoğraflarla, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen "DAÜ Anılarında Denktaş Sergisi" 18 Ocak’a kadar hafta içi 10.00-17:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

DAÜ bünyesinde bulunan fotoğraf ve materyallerin de yer aldığı serginin açılış törenine, Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Gazimağusa Belediyesi Başkanı Dr. Süleyman Uluçay da katıldı

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, açılışta yaptığı konuşmada, tüm toplumun anılarında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın özel bir yeri olduğunu, Kıbrıs Türk Toplumunun Varoluş Mücadelesinde mücadele edenlerin ve onlara liderlik edenlerin hiçbir zaman unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini belirtti.

Serginin bir vefa örneği olmasının ötesinde, üzerlerine düşen büyük bir sorumluluk ve görev olduğuna işaret eden Prof. Dr. Kılıç, bu değerlerin yarınlara aktarılmasının, gençlere ve çocuklara bu vatanın kuruluşunda emeği geçenlerin nasıl bir mücadele verdiğini anlatmanın gerekli olduğunu aktardı.

Kendisinin de Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile pek çok anısının olduğunu belirten ve bu anılarının bazılarını paylaşan Kılıç, Kıbrıs Türk toplumunun kurduğu en büyük değerlerden biri olan DAÜ’ye verilen emekleri yaşatacaklarının altını çizdi.

DAÜ Sanat Koordinatörü ve DAÜ Anılarında Denktaş Sergisi Küratörü Zehra Şonya, böylesine değerli ve kimsenin unutamadığı bir liderle ilgili sergi kurmanın çok farklı ve öğretici bir deneyim olduğunu aktardı. Serginin farklı bir konseptte tasarlandığını belirten Şonya, bu sayede fotoğraf ve belgelerle aslında Denktaş’ın bu üniversiteye nasıl bir katkı koyduğunu görünür hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini umduğunu, farkındalık yaratmak ve vefa göstermek istediklerini ifade etti.