Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı DAÜ Libya Öğrenciler Birliği, Libya’nın 72’nci Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenledi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ Aktivite Merkezi Salonu’nda düzenlenen kutlamaya, DAÜ Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Sorumlusu Cemre Mühendisoğlu ve Libya uyruklu öğrencilerin yanı sıra diğer ülkelerden öğrenciler de katıldı.

Kutlamada, Libya uyruklu öğrenciler yöresel müzik ve dans performansları sergiledi, Libya mutfağından yemekler ikram edildi.