Değirmenlik-Girne Anayolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, aracıyla kayalara çarpıp durabildi; iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre gece yarısı, saat 00.30 sıralarında, Değirmenlik-Girne Anayolu’nun 8-9’uncu kilometreleri üzerinde, İbrahim Gökpınar (E-25) yönetimindeki NA 905 plakalı salon araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve yol kenarındaki kayalara çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile araçtaki yolcu Mehmet Beyazgül (E-35), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste gözetim altına alındı.