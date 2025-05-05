33. Devlet Fotoğraf Yarışmasına başvuru süresi uzatıldı. Yarışmaya, 26 Mayıs’a kadar başvuru kabul edilecek.

Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, daha önce 5 Mayıs olarak duyurulan son başvuru tarihi, 26 Mayıs'a uzatıldı. Yarışmaya başvurular https://kulturdairesi.gov.ct.tr adresinden yapılabilecek.

Açıklamada, su altı fotoğrafçılığının özendirilmesi, KKTC’nin su altı zenginliklerinin tanıtılması amacıyla yarışmaya Su Altı Fotoğrafçılığı kategorisinin eklendiği, böylece yarışmanın yedi kategoride düzenleneceği belirtildi.

Yarışma kategorileri şöyle:

“Serbest (Siyah&Beyaz), Serbest (Renkli), Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz), Benim Şehrim: Mağusa’m (Renkli-Siyah&Beyaz), Kavramsal (Renkli-Siyah&Beyaz), Mimari : Hakkı Atun ve Burhan Atun Eserleri (Siyah&Beyaz), Su Altı Fotoğrafçılığı: Kuzey Kıbrıs Denizleri (Renkli).

Açıklamada, yarışma seçici kurul üyelerinin, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Dekanı ve Fotoğraf Sanatçısı Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı ve Fotoğraf Sanatçısı Dr. Sefa Ulukan olduğu belirtildi.

Yarışmada, Hakkı Atun ve Burhan Atun’un eserleri konusunda Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, Su Altı Fotoğrafçılığı kategorisinde de Tevfik Camgöz'ün bilir kişi olarak, Kurul’a danışmanlık yapacağı ifade edildi.

Yarışmada 7 kategoride başarı ve mansiyon ödülünün yanı sıra, Seçici Kurul Özel Ödülü, Kültür Dairesi Özel Ödülü ile En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü takdim edilecek.

Başarılı eserlerin sahiplerine; 15 bin TL, eseri mansiyon ödülüne laik görülen sanatçılara 8 bin ve özel ödüle laik görülen çalışmalara da 5 bin TL ödül verilecek.

Açıklamada, ödül töreni ve sergi açılışının 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde, Lefkoşa’da Kültür Dairesi’nin belirleyeceği bir sergi salonunda yer alacağı belirtildi.