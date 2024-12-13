Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının ikinci etabı tamamlanarak ilgili firma tarafından teslim edildi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Devlet Tiyatroları binasıyla ilgili sanatseverlerin uzun yıllardır beklenti içerisinde olduğunu hedeflerinin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde binayı açmak olduğunu söyledi.

Girne Antik Yat Limanı için gösterdikleri cesareti, Devlet Tiyatroları binası için de gösterdiklerini vurgulayan Ataoğlu, Tiyatrolar binasının üçüncü ve son etabında iç dekorasyon, ışık, sahne gibi teknik malzemelerin tedarikinin yapılıp binayı hazır hale getireceklerini ifade etti.

Kültürün, sanatın gelecek nesillere aktarılması, tüm kesimlerle buluşturulması için üzerlerine düşeni yaptıklarını belirten Ataoğlu, sanatın ve sanatçının toplumla buluşmasının önemine, tiyatronun insan ve toplum hayatına çok büyük katkı sağladığına işaret etti.

Ataoğlu, ülke insanı ve sanatçısına layık çağdaş bir tiyatro binasına kavuşulmasını, kısa süre zarfında perdenin açılmasını, sanatla ve sanatçıyla izleyicileri buluşturmayı arzuladıklarını ifade etti.

İhaleyi yürüten firmaya teşekkür eden Ataoğlu, inşaat döneminin uyum içinde hızlı bir şekilde yapıldığını belirterek, yüklenici firma, emeği geçen Bakanlık ve daire personeline teşekkür etti.