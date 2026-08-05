CTP Milletvekili Devrim Barçın, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın Gökhan Altıner'in Kıbrıs Postası TV'de hazırlayıp sunduğu 'Sabah Postası' isimli televizyon programında gerek kendisi gerekse CTP’nin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Barçın, Berova’nın “Devlet Gelirlerini Artırdık” söylemine en güzel cevabı halkın haber sitelerindeki paylaşımlara bıraktığı emojilerle verdiğini kaydetti.
Paylaşımlardaki emojilere işaret eden Barçın, halkın yüzde 73’ünün Berova’nın söylediklerine kahkaha emojisiyle tepki verdiğini ve ciddiye almadığını ileri sürdü.
Barçın, açıklamasını “Hade bakalım troller şimdi iş başına…” ifadeleriyle tamamladı.