Güney Kıbrıs Meclis Başkanı ve DİSİ partisi başkanı Annita Dimitriu’nun Brüksel’de dün gerçekleştirilen Avrupa Halk Partisi liderler toplantısına katıldığı haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre Dimitriu, toplantının ardından yaptığı açıklamada Avrupa Birliğinin (AB) çoklu ve karmaşık krizler karşısında kolektiflik ve dayanışmayla lider rolünü üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Dimitriu AB’nin güvenlik ve istikrar unsuru olarak, perspektifler ve güvenlik meydana getirecek bir barış sürecinin ileriye götürülmesiyle gerek Ukrayna gerek de Orta Doğu’da kan dökülmesine son verilmesi konusunda önderlik etmesi gerektiğini de savundu.

-Miçotakis’le görüşme

Gazete Dimitriu’nun toplantı çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le de bir araya geldiğini ve görüşmede Borrell’in raporu ışığında AB-Türkiye ilişkileri yanı sıra bu hususta Kıbrıs sorunu çözüm süreciyle esaslı bir şekilde bağlantı kurulması ihtiyacının da ele alındığını belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Dimitriu’yu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği görüşme konusunda bilgilendirdiğini de yazan gazete, Miçotakis’in Türk-Yunan ilişkilerindeki tam normalleşmenin Kıbrıs sorunundan geçtiğine dair istikrarlı tezini ortaya koyduğunu aktardı.

Gazete görüşmede, BM Genel Sekreteri tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili bir temsilci atanması ışığında aynı zamanda büyük Avrupa konularının tamamıyla ilgili faaliyet koordinasyonunun kayda geçirildiğini de ifade etti.

Açıklamasında özellikle Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le yaptığı görüşme üzerinde duracağını belirten Dimitriu, Miçotakis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmeyle ilgili ayrıntılı bilgilendirmesinden, Miçotakis’in Türk-Yunan ilişkilerindeki tam normalleşmenin Kıbrıs sorunundan geçtiğine dair sağlam bir duruşa sahip olduğunu anladıklarını dile getirdi.

Dimitriu Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın, hem Avrupa ailesini ilgilendiren büyük konular, hem de Sayın Erdoğan’ın niyetleriyle ilgili olarak ortak bir tempoda bulunduğunu da savundu.

“Bu niyetlerin hali hazırda stratejik tercihler olması durumunda bizi tamamen aynı fikirde bulurlar” ifadesini kullanan Dimitriu, bunun yakın gelecekte ortaya çıkacak ve kendilerinin doğru diplomatik icraatlarına bağlı olan bir şey olduğunu savundu.

Konuşmasında mülteci konusundan da söz eden ve DİSİ partisi olarak şekillendirdikleri önerilerini ortaya koyma fırsatı bulduklarını da dile getiren Dimitriu, özellikle Güney Kıbrıs gibi ilk giriş yeri olan ülkelerin desteklenmesi için tek bir Avrupa eylem planının gerekliliğine işaret etti.

Dimitriu, Dublin anlaşmasının derhal yeniden değerlendirilmesi yanı sıra Suriye’yle ilgili özel statünün de yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Dimitriu AB-Türkiye ilişkileri konusunda ise, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in olumlu gündemle ilgili raporu ışığında, bunların Kıbrıs sorunu çözüm süreciyle esaslı bir şekilde ilişkilendirilmesinde ısrarcı olduklarını sözlerine ekledi.