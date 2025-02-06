Din İşleri Başkanı Hakan Moral, 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “asrın felaketinde” hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diledi.

"Her sarsıntıda kalbimiz bir kez daha o günlere dönüyor. Unutmadık, unutturmayacağız.” diyen Moral, “Böylesi bir felaketin ardından yaşanan süreçte, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve milletçe birlik olup kenetlenmenin sonucunda yaralarımızı hep birlikte sarmaya gayret ettik, ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Moral, “Bu duygu ve düşüncelerle; 6 Şubat Depremi’nde ülkemiz özelinde Şampiyon Melekler'imizin de aralarında olduğu 49 vatandaşımıza ve Anavatan Türkiye'de hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Böylesi bir felaketin ne ülkemizde ne de dünyada bir daha yaşanmasını temenni ediyorum." dedi.