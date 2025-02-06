Mimarlar Odası: "6 Şubat depreminin acısını unutmuyor, önlemler için mücadeleye devam ediyoruz" Mimarlar Odası: "6 Şubat depreminin acısını unutmuyor, önlemler için mücadeleye devam ediyoruz"

Din İşleri Başkanı Hakan Moral, 6 Şubat  depreminin  ikinci yıl  dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “asrın felaketinde” hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diledi.

"Her sarsıntıda kalbimiz bir kez daha o günlere dönüyor. Unutmadık, unutturmayacağız.” diyen Moral, “Böylesi bir felaketin  ardından yaşanan süreçte, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve  milletçe birlik olup kenetlenmenin sonucunda  yaralarımızı hep birlikte  sarmaya gayret ettik, ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Moral, “Bu duygu ve düşüncelerle;  6 Şubat Depremi’nde ülkemiz özelinde Şampiyon Melekler'imizin de aralarında olduğu  49 vatandaşımıza ve Anavatan Türkiye'de hayatını kaybedenlere  Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Böylesi bir felaketin ne ülkemizde ne de dünyada bir daha yaşanmasını temenni ediyorum." dedi.