TÜRKİYE'YE İŞ BİRLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR

Tek bir imkanımızı dahi kullanmadan bırakmayacağız. Kayıplarımıza ulaşana kadar arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da şahsımı arayarak yaşanan büyük felaket nedeniyle üzüntülerini dile getirmiş; şahsıma ve halkımıza başsağlığı dileklerini iletmiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyulan her alanda sınırsız destek vermeye hazır olduğunu ifade etmiştir. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ise kazanın yaşandığı ilk andan itibaren bizlerle sürekli istişare içerisinde olmuş ve süreci yakından takip etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de şahsımı arayarak yaşanan büyük felaket nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü ve başsağlığı dileklerini iletmiş, bu zor günde Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını ifade etmiştir. Bu büyük acımızda ilk andan itibaren yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ve dayanışmalarını ifade eden MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ediyorum.

GEMİ KAPTANI VE 7 GÖREVLİ TUTUKLANDI

Bir yandan arama kurtarma çalışmalarımız sürerken, diğer yandan bu felaketin nasıl meydana geldiğinin ortaya çıkarılması için soruşturma derhal başlatılmıştır. Gemi kaptanı ve 7 görevli gözaltına alınmıştır.

Buradan çok net söylüyorum: Bu olayın her yönü araştırılacak. En küçük bir ihmal dahi varsa ortaya çıkarılacak. Kusuru ve sorumluluğu bulunan kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacaktır. Bu büyük felaketin bütün boyutlarıyla aydınlatılması, devletimizin hem görevi hem de kaybettiğimiz insanlarımıza ve ailelerine karşı sorumluluğudur.

Bugün acımız büyüktür. Ancak devletimiz bütün kurumlarıyla görevinin başındadır. Şimdi bütün gücümüzle kayıplarımıza ulaşmaya, yaralarımızı sarmaya ve bu büyük felaketin bütün gerçeklerini ortaya çıkarmaya odaklanmış durumdayız. Kaybettiğimiz insanlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız, aradığımız insanlarımıza bir an önce ulaşılması içindir"