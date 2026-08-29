Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, KKTC’de bugün yaşanan olumsuz hava koşullarından etkilenen Cengiz Topel Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

Bakanlık açıklamasına göre Dinçyürek konuyla ilgili değerlendirmesinde olumsuz hava koşullarından Cengiz Topel Hastanesi’nin de nasibini aldığını belirtti.

Bölgede elektrik kesintilerinin söz konusu olduğunu kaydeden Dinçyürek, “Cengiz Topel Hastanesi’nin de normal şehir hattından elektriği şu anda verilememektedir. Biz jeneratörlerle hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

Yerinde incelemelerde bulunduklarını ifade eden Dinçyürek, yaşanan olumsuzlukların uzun sürebilme ihtimalinin dikkate alındığını söyledi. Dinçyürek, “Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığıyla da istişare içerisinde ek tedbirler alma, jeneratör ve olası hasarların giderilmesi konusunda işbirliği yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Dinçyürek’e ziyaretinde UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, Bakanlık Müsteşarı ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.