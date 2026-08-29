Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) Temsilcisi Hasan Taçoy, Kıbrıs sorununun çözümü için Rum tarafının domine ettiği süreçlere teslim olmak yerine, hep birlikte dünyaya Kıbrıs Türk halkının haklılığını anlatmaları gerektiğini vurguladı.

"Rum hükümetinin iznine tabi iki toplumlu komiteler tesis etmek değil, uğradığımız haksızlıkları dünyadaki önemli merkezlerde anlatacak ekipler oluşturmak zorundayız" diyen Taçoy, Almanya Federal Meclisi Milletvekili Maximilian Krah’ın KKTC ziyaretinin çok önemli bir kapıyı sonuna kadar açtığına işaret etti. Taçoy, "Bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve bu yöndeki çalışmalarımızı organize bir biçimde sıklaştırmalıyız" vurgusu da yaptı.

Taçoy, Almanya Federal Meclisi Milletvekili Maximilian Krah’ın ülkeye gerçekleştirdiği çalışma ziyaretini değerlendirdiği bir yazılı açıklama yaptı.

Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde edilemeyeceğini kaydeden Taçoy, son birkaç hafta içerisinde Kıbrıs konusunda yaşananların bu gerçeğin sınanabileceği somut örnekler yaşattığını belirtti.

KKTC’de yapılacak biri kültürel diğeri sportif iki önemli etkinliğin Rum tarafınca engellenmesine işaret eden Taçoy, Cumhurbaşkanı Müsteşarı Mehmet Dânâ’nın yapacağı diplomatik görüşmelerin dahi engellenebildiğini hatırlattı.

-“Daha farklı şekillerde çalışmalar yapmanın zamanı geldi”

Ülke olarak yaşananlara en yüksek perdeden tepki verildiğini ve verileceğini fakat sadece tepki göstermekle, şikâyet etmekle bu durumların ortadan kaldırılamayacağını belirten Taçoy, daha farklı şekillerde çalışmalar yapmanın zamanının geldiğini hatta geçmekte olduğunu kaydetti.

Taçoy, Almanya Federal Meclisi Milletvekili Maximilian Krah’ın ülkeye gerçekleştirdiği çalışma ziyaretini değerlendirdiği açıklamasında ziyaretin birçok yönüyle son derece önemli olduğunu belirtti. Taçoy, Krah’ın KKTC’ye Ercan Havalimanı’ndan gelmesi, yine aynı şekilde ülkesine dönmesi ve KKTC’de bulunduğu süre zarfında resmi makamlar, sivil toplum örgütleri ve halkla yoğun temas ve diyaloglarda bulmasından dolayı Krah’a teşekkür etti.

-Krah’ın ziyareti bir milat olmalıdır”

Taçoy şöyle devam etti:

“Krah’ın KKTC ziyareti bir milat olmalıdır. Şunu gördük ki, Rum tarafının engellemesinin mümkün olmadığı adımlar da atabiliyoruz. Bu gibi ziyaretlerin artarak devamı için çalışmalıyız. Hep birlikte çalışmalıyız. Artık dünyaya açılma zamanımız gelmiştir. Önceki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı’na yapmış olduğum çağrıyı bir kez daha yinelemek isterim.

Kıbrıs sorununun çözümü için Rum tarafının domine ettiği süreçlere teslim olmak yerine hep birlikte dünyaya haklılığımızı anlatmalıyız. Rum hükümetinin iznine tabi iki toplumlu komiteler tesis etmek değil, uğradığımız haksızlıkları dünyadaki önemli merkezlerde anlatacak ekipler oluşturmak zorundayız. Sayın Krah’ın ziyareti çok önemli bir kapıyı sonuna kadar açmıştır. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve bu yöndeki çalışmalarımızı organize bir biçimde sıklaştırmalıyız.

Cumhuriyet Meclisi adına Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nde (AKPA) yaptığım temaslarda gördüğüm ilginin somut adımlara dönüşmesi memnuniyet vericidir, motivasyon artırıcıdır. Bu yöndeki faaliyetlerime devam edeceğim.

Bir süreç başlamıştır ve bu sürecin ülkemiz adına son derece faydalı sonuçları mutlaka olacaktır.”