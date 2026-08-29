Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle “turuncu uyarı” yayımladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ülkenin bazı bölgelerinde şiddetli gök gürültülü fırtına, kuvvetli yağış, dolu ve güçlü rüzgarların etkili olması bekleniyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan gerekli tedbirleri almaları istendi.

ZORUNLU OLMADIKÇA SEYAHAT ETMEYİN

Sivil Savunma, şiddetli hava koşulları süresince zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi, su baskını yaşanan veya suyla kaplı yollardan yaya ya da araçla geçilmeye çalışılmaması uyarısında bulundu.

Su baskını riski bulunan bodrum ve düşük kotlu alanlardan uzak durulması, gerektiğinde daha yüksek ve güvenli bölgelere geçilmesi istendi.

Ev ve iş yerlerinin çevresindeki yağmur suyu drenaj kanalları ile olukların açık ve temiz olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği de belirtildi.

KUVVETLİ RÜZGARA KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

Kuvvetli rüzgar nedeniyle savrulabilecek veya devrilebilecek dış mekan eşyalarının güvenli şekilde sabitlenmesi çağrısında bulunan Sivil Savunma, vatandaşların elektrik hatları, ağaçlık alanlar ve heyelan riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını istedi.

Açıklamada ayrıca resmi açıklamalar ile yetkili makamların uyarılarının takip edilmesi çağrısında bulunularak, can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin önceden alınmasının önem taşıdığı vurgulandı.