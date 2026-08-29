Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güneşköy–Cengizköy trafo merkezleri arasındaki bazı elektrik direklerinin devrilmesi ve ağaçların enerji nakil hatları üstüne düşmesi nedeniyle hatların koptuğunu ve Güzelyurt-Lefke bölgelerine elektrik enerjisi verilemediğini duyurdu.

Kıb-Tek tarafından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen arızaların giderilmesi ve bölgelere yeniden güvenli şekilde enerji sağlanması amacıyla ekiplerin çalışmalarına süratle başladığı vurgulandı.

Açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin kademeli olarak yeniden verileceği belirtildi.