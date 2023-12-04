Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, hastaların ilaca erişimiyle ilgili sorunların nasıl çözülebileceğini ele almak amacıyla Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı yaptı.

Bakanlık açıklamasına göre, Tabipler Birliği’nde yer alan toplantıda hastaların hekimin yazdığı ilaca erişebilmesi için adanın genelindeki tüm hekimlerin ve eczacıların online bir sistemde işbirliği yaparak ortak çözümler üretebilmeleri üzerinde duruldu.

Dinçyürek, sonuç odaklı bir yaklaşımla, olası boşluklar veya soru işaretlerini gidermek için ilgili tarafların kendi yönetim kurullarında veya çalışma gruplarında çalışmalar yapma kararı aldıklarını, çarşamba sabahı tekrar bir araya gelme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Başbakanın konuya hassasiyet gösterdiğini ifade eden Dinçyürek, bu konuda bakanlığını görevlendirdiğini, hedefin kısa sürede ortak bir yol haritası belirlemek ve hastaların ilaca erişimindeki tüm engelleri kaldırmak olduğunu vurguladı.

Dinçyürek, hem hükümet hem de ilgili paydaşların net bir kararlılık ve istek ortaya koyarak bu yönde adım attığını da kaydetti.