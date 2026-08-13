Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasında Haspolat bölgesinde şehit düşenler, yarın düzenlenecek törenle anılacak.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Haspolat Şehitleri’ni Anma Töreni, yarın saat 09.30’da Haspolat Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirilecek.

-15 Mehmetçik şehit düştü

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ardından Cenevre’de yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine, 14 Ağustos 1974’te “Ayşe tatile çıksın” parolasıyla başlayan ikinci harekât sırasında, Haspolat (Miamilya) bölgesindeki Rum ve Yunan savunma hattının aşılması ve Gazimağusa yolunun açılması amacıyla düzenlenen taarruzda 15 Mehmetçik şehit düşmüştü.