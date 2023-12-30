Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hastaların ve sağlık personelinin yeni yılını kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni yıl dolayısıyla ziyaretlerini sürdüren Bakan Dinçyürek, 2024 yılında Gazimağusa Devlet Hastanesi'nin daha güçlü bir yapıda olacağını belirtti.

Dinçyürek, Gazimağusa Hastanesi'nde 2024 yılında yeni doğan yoğun bakım ünitesinin hizmete gireceğini, hedeflerinin anjiyo merkezi ve kardiyovasküler cerrahi servisinin açılması ve aynı zamanda Fako cihazıyla göz ameliyatlarının başlayabilmesi olduğunu, bu konuda gerekli tüm çalışmaların başladığını söyledi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde bugüne kadar yapılmayan ameliyatların yapılacağını ve servislerin açılacağını vurgulayan Bakan Dinçyürek, hastanede doktor ve hemşire kadrolarının da artırılacağını açıkladı.