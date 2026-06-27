Her Daim Doğa Dostları Grubu, yerel yönetimleri, turistik tesislerin çevresindeki atık alanlarını acilen temizlemeye ve düzenli denetim mekanizmaları kurmaya çağırdı.

Yapılan açıklamada, Her Daim Doğa Dostları Grubu'nun turistik bir bölgede yaptığı saha incelemesinde plastik atıklar, molozlar ve kurumuş bitki atıklarıyla karşılaştığı belirtildi.

Her Daim Doğa Dostları Grubu, çevre kirliliğinin sadece temizlikle ortadan kaldıramayacağını, asıl çözümün; kirleten zihniyetin değişmesi, denetimlerin artırılması ve kalıcı çevre politikalarının uygulanması olduğunu vurguladı.