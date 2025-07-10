Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, gazeteci Şener Levent’in yazdığı yazılardan ve yayımladığı bir karikatürden dolayı Türkiye’de yargılanıp mahkum edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek, özgür basının susturulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

KİEF Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, “Aynı yazıları ile ilgili burada açılan davalardan beraat eden gazetecinin Türkiye’de mahkum edilmesi, Türkiye’deki yargının düşünce ve ifade özgürlüğünü hazmedemediğini göstermektedir. Kıbrıslı Türklerin demokratik, laik hoşgörülü kimliğini kabul etmeyenlere, korkutarak susturmaya çalışanlara karşı tek yumruk halinde mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

Bengihan, ifade özgürlüğünün ellerinden alınmasına ve özgür basının susturulmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti.