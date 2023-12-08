Paris’te 1843 yılında sahneye konan ve bugüne kadar dünyanın en seçkin opera evlerinde aralıksız oynanan “Don Pasquale” operası KKTC’de ilk defa seyirciyle buluşuyor.

Ülke prömiyerini 20 Aralık Çarşamba günü Gazimağusa- Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 20.00'da yapacak oyun 22 Aralık Cuma günü 20.00’da Lefkoşa – YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek.

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nden (KKTCDOB) yapılan açıklamaya göre İtalyan besteci G.Donizetti'nin bestelediği komedi türündeki “Don Pasquale” operası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTCCSO) ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (TCDOBGM) ortak prodüksiyonu olarak sahneye konuyor.

Opera eserinin orkestra şefliğini Ali Hoca, sahne yönetmenliğini Aytaç Manizade, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, Don Pasquale rolünü Bas Engin Suna, Norina rolünü Sermin Dikmen Töre, Ernesto rolünü Ufuk Toker, Doktor Malatesta rolünü Tuğrul Enver TÖRE, Noter rolünü ise Emre Özarabacı üstleniyor. Tolga Kulak'ın baş kemancı olarak görev alacağı eserde, Piyanist Aslıhan Korkmaz korrepetitör olarak görev alırken, yardımcı orkestra şefi olarak Murat Menket, reji yardımcısı olarak Ufuk Gökhan Küçük görev yapıyor.

KKTCDOB, TCDOBGM, KKTCCSO, Gazimağusa Belediyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birlikleriyle ve Telsim iletişim desteğinde ücretsiz ve halka açık gerçekleştirilecek olan temsillere tüm halk davet edildi.