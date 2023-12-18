Ünlü İtalyan besteci Gaetano Donizetti’nin bestelediği komedi türündeki “Don Pasquale” operası ülke prömiyeri çarşamba günü Gazimağusa- Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılacak.

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, ücretsiz ve halka açık yapılacak etkinlik saat 20.00’de başlayacak.

Prömiyer öncesi saat 19.30'da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Fuayesinde, eserde Orkestra Şefi Yardımcısı olarak görev yapan Murat Menket moderatörlüğünde Rejisör Aytaç Manizede’nin konuk olacağı "Don Pasquale’yi İzlemek" isimli kısa bir söyleşi de yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTCCSO) ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (TCDOBGM) ortak prodüksiyonunda düzenlenen etkinlik Gazimağusa Belediyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirlikleriyle ve Telsim iletişim desteğinde yapılıyor.

Eserin orkestra şefliğini Ali Hoca, sahne yönetmenliğini Aytaç Manizade, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, Don Pasquale rolünü Bas Engin Suna, Norina rolünü Sermin Dikmen Töre, Ernesto rolünü Ufuk Toker, Doktor Malatesta rolünü Tuğrul Enver Töre, Noter rolünü ise Emre Özarabacı üstleniyor. Tolga Kulak’ın baş kemancı olarak görev alacağı eserde, Piyanist Aslıhan Korkmaz Korreperitör olarak görev alırken, Yardımcı Orkestra Şefli olarak Murat Menket, Reji yardımcısı olarak Ufuk Gökhan Küçük görev yapıyor.

“Don Pasquale” operası ülke prömiyeri ardından cuma günü de saat 20.00’de Lefkoşa – YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek.