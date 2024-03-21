21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Çilem Dağistanlı etkinlik düzenledi.
Etkinlikte,Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Ulusal Birlik Partisi Milletvekilleri, İzlem Gürçağ Altuğra, Hasan Taçoy, Hasan Küçük,Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekilleri, Erkut Şahali, Salahi Şahiner, Armağan Candan, Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers ve Eski Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu yer aldı.
Bigchef’s iş birliğinde düzenlenen etkinlikte Algım Eğitim Merkezi Down Sendromlu öğrencileri ağırlandı ve sosyal topluma karışmalarına destek olmak adına Kurabiye -Cupcake yapım gerçekleştirildi.