Demokrat Parti (DP), Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar tarafından yayımlanan mesajda, “Bir milletin iki ayrı devleti olarak, omuz omuza nice yıllara, 25. kuruluş yılınız kutlu olsun.” ifadesi kullanıldı.

“14 Ağustos 2001’de başlayan ve bugün 25 yıllık siyasi birikime ulaşan bu yolculuğun, Türkiye demokrasisine, kalkınmasına ve millet iradesinin güçlenmesine yaptığı katkılara” vurgu yapan Akpınar, KKTC ile Türkiye arasındaki bağların güçlenmesinde ortaya koyulan dayanışmanın da kıymetli olduğu kaydetti.

Akpınar, Kıbrıs Türk halkı için Anavatan Türkiye’nin tarihsel ve siyasi bir bağın ötesinde ortak bir geçmişin, ortak değerlerin, karşılıklı güvenin ve birlikte geleceğe yürüme iradesi olduğunu belirtti.

Başta Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, geçmişten bugüne AK Parti çatısı altında görev ve sorumluluk üstlenmiş tüm yöneticileri, teşkilat mensuplarını ve gönül verenleri kutluyoruz." diyen Akpınar, KKTC’den Türkiye’ye sevgi, selam ve dayanışma duygularını gönderdiklerini ifade etti.

Akpınar, “Türkiye’nin gücü, Kıbrıs Türk halkı’nın güvencesidir. KKTC’nin güçlenmesi ise ortak milli davamızın geleceğidir.” dedi.