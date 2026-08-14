Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bazı üyeleri ile birlikte, Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü ve Eğitsel Kol Etkinliklerinin Ders Saatlerine Denkliği Tüzüğü’ndeki değişikliklerinin görüşüleceği Yüksek Danışma Kurulu’nun toplanacağı Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Bakanlık önünde saat 14.00’te toplanan öğretmenler “Eğitime ve öğretmene yapılan saldırılara asla izin vermeyeceğiz” ve “Öğretmen düşmanı bakan istemiyoruz.” yazılı pankartlar açtı.

Eylemde öğretmenler, üzerinde “Eğitsel Kol Faaliyetleri” ve “Öğretmenin ölçme-değerlendirme yetkisi” yazan sepetlere çeşitli malzemelerden oluşan “emanetlerini” Yüksek Danışma Kurulu’na teslim edilmek üzere attı.

- Karaoğulları: "Yapılacak tüzük değişikliğiyle öğretmenin emeği ve kanaati hiçleştirilecek"

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, eylemde yaptığı konuşmada, bahse konu tüzüklerde, “yangından mal kaçırırcasına” öğretmenin emeğini ve gençlerinin geleceğini çalmak adına değişiklik yapılmak istendiğini kaydetti.

Yüksek Danışma Kurulu’nun bugün saat 15.00’te toplanacak olmasına rağmen kendilerine dün gece haber verilmesini de eleştiren Karaoğulları, bu kadar ciddi bir konunun gayriciddi bir anlayışla ele alındığını savunarak kınadı.

Yetkililerin öğretmenin örgütlülüğünden korktuğunu ifade eden Karaoğulları, yapılacak tüzük değişikliğiyle öğretmenin emeğinin ve kanaatinin hiçleştirileceğini savundu.

Öğretmenin emeğinin, ölçme ve değerlendirme yetkisinin elinden alınmaya çalışıldığını öne süren Karaoğulları, , öğretmenlerin nakiller sürecinin dışında tutulduğu, kamusal eğitim hizmetlerine yatırım yapılmadığı, öğretmen, müdür ve müdür muavin eksiklerinin tamamlanmadığı, altyapıyla ilgili bütçe ayrılmadığı ve laik, çağdaş ve bilimsel eğitimden uzaklaşıp biat eden nesiller yetiştirmek adına yeni ders kolları koyma niyeti olduğu eleştirilerinde de bulundu. Karaoğulları, “Bu yapılmak istenenlerin ya da yapılacak olanların kimsenin yanına kar kalmayacağını buradan bir kez daha haykırıyoruz. Bunun hesabını ödeyeceksiniz.” diye konuştu.

“Sinmeyeceğiz, susmayacağız.” diyen Karaoğulları, eylül ayında yaşanacakların ve yapacakları eylemlerin sorumlusunun Milli Eğitim Bakanlığı olacağını kaydetti.

Karaoğulları’nın konuşmasının ardından öğretmenler Yüksek Danışma Kurulu’na teslim edilmek üzere “emanetlerini”, “Eğitsel Kol Faaliyetleri” ve “Öğretmenin ölçme-değerlendirme yetkisi” yazan sepetlere attı.