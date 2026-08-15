Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasını takip etmek amacıyla Türkiye’den Kıbrıs’a gelen ve Rumların saldırısına uğrayarak şehit düşen Gazeteci Adem Yavuz için anma töreni düzenlendi.

Adem Yavuz, Küçük Kaymaklı’da Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede saldırıya uğradığı yerde anıldı.

Törene, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, Emekli Polisler Derneği, Sönmezliler Ocağı, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, TMT Mücahitler Derneği, Dış Basın Birliği Başkanı ve temsilcileri katıldı.

Törene katılanlar, gruplar halinde Birleşmiş Milletler görevlileri eşliğinde ara bölgeye geçti ve Yavuz'un saldırıya uğradığı aracın bulunduğu noktaya götürüldü.

Tören, araca çelenklerin bırakılması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Program kapsamında daha sonra Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Canbaz bir konuşma yaptı.

-Canbaz: “Burada hedef alınan elinde silah tutan değil, kalem ve fotoğraf makinesi olan bir gazeteciydi”

Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Canbaz törende yaptığı konuşmada, 52 yıl önce mesleğini icra ederken şehit olan Gazeteci Adem Yavuz’u anmak için toplandıklarını dile getirdi.

Canbaz, üzerinde bulundukları bölgeyi işaret ederek, bu noktanın 1974 yılında yaşananlar nedeniyle gazetecilik tarihine kara bir sayfa olarak geçtiğini söyledi.

Yavuz’un, Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında gazetecilik görevini yapmaya çalışırken Rumların saldırısına uğradığını belirten Cambaz, saldırı sırasında aracın şoförü Mehmet Raşit’in de şehit edildiğini, araçta bulunan Hüseyin Kiracıoğulları’nın ise ağır yaralandığını anımsattı.

Canbaz, Yavuz’un saldırıdan sağ kurtulmayı başarmasına rağmen daha sonra esir tutulduğu sırada kendisine ateş edildiğini söyleyerek, günlerce yaşam mücadelesi verdiğini ancak aldığı ağır yaralara dayanamayarak, şehit olduğunu ifade etti.

Yaşananların 52 yıla rağmen unutulabilecek olaylar olmadığına dikkat çeken Canbaz, burada hedef alınan elinde silah tutan değil, kalem ve fotoğraf makinesi olan bir gazeteci olduğunu vurguladı.

Canbaz, aradan geçen yarım asrı aşan zamana rağmen gazetecilerin savaş ve çatışma bölgelerinde hedef olmaya devam ettiklerini kaydederek, gerçeği kayıt altına almak ve kamuoyuna ulaştırmak isteyen gazetecilerin yaşam hakkının korunmasının insanlığın ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Yaşananların gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğuna da vurgu yapan Canbaz, “Geçen yıllar yaşananları unutmamızı değil, tarihi gerçekleri daha güçlü biçimde hatırlamamızı gerektirir.” dedi.

Canbaz, Dış Basın Birliği olarak gazeteciliğin yalnızca bir meslek olmadığına inandıklarını, gazeteciliğin tarihe tanıklık etmek ve gerektiğinde büyük bedelleri göze alarak kamuoyunun haber alma hakkını savunmak olduğunu kaydetti.

Konuşmasının sonunda Adem Yavuz’u ve yaşadıklarını unutmama sözü veren Canbaz, Adem Yavuz ve Mehmet Raşit’i rahmetle andıklarını da söyledi.

Canbaz'ın konuşmasının ardından din görevlisi tarafından Yavuz için dua okundu.