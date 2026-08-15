14 Ağustos 1974’te “Ayşe Tatile Çıksın” parolasıyla başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının 52. yıl dönümü dolayısıyla UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve Emekli Astsubaylar Derneği mesaj yayımladı.

-Küçük

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, mesajında, Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, “Ayşe tatile çıktı, bir daha dönmeyecek.” ifadelerini kullandı.

Küçük, Harekat sonucunda Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke’nin özgürlüğüne kavuştuğunu anımsatarak, Kıbrıs Türk Mücahitleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin omuz omuza verdiği mücadelenin halkın güvenliğini ve geleceğini teminat altına aldığını vurguladı.

14 Ağustos 1974’te Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde gerçekleştirilen katliamlarda savunmasız çocuk, kadın ve yaşlıların vahşice öldürüldüğünü belirten Küçük, katliam kurbanlarını rahmetle, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü uğruna mücadele eden mücahitleri, aziz şehitleri ve gazileri minnetle andı.

Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in kahramanlığının da hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Küçük, Türkiye’nin kararlı desteği Mücahit ve Mehmetçiğin fedakarlığı sayesinde Kıbrıs Türk halkının bugün kendi bayrağı altında, özgür ve egemen bir şekilde yaşadığını ifade etti. Şehitlerin emanetine daima sahip çıkacaklarını kaydeden Küçük, hayatta olan gazilere sağlık ve uzun ömür diledi.

- Kasım: “Serdarlı’nın kurtuluşunun 52. yılı kutlu olsun”

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Serdarlı ve bölgesinin kurtuluşunun 52. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 14 Ağustos 1974’ün Serdarlı ve bölge halkının hafızasında cesaret, direniş, dayanışma ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı.

Bugünü büyük bir gurur ve minnetle kutladıklarını kaydeden Kasım, geçmişte verilen mücadelenin unutulmaması gerektiğine dikkat çekti; bu mücadele ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemli bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Serdarlı’nın özgürlüğü ve bugünlere ulaşması uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anan Kasım, gazilere de şükranlarını sundu.

Tarihten alınan güçle Serdarlı ve bölgesinin geleceği için çalışmaya devam edeceklerini belirten Kasım, “Bizlere düşen en büyük görev; tarihimize ve değerlerimize sahip çıkarak çocuklarımıza umutla yaşayabilecekleri güçlü bir gelecek bırakmaktır.” dedi.

- Emekli Astsubaylar Derneği: “Bir halkı yok etme amacı taşıyan katliamlar, tarihte bir kara leke olarak yerini aldı”

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği ise, Muratağa, Atlılar, Sandallar, Taşkent ve Baf şehitlerini saygı, rahmet ve minnetle andığını, kahraman gazilere ve bu mücadelede emeği geçen herkese şükranları sunduğunu kaydetti.

Dernek Başkanı Esen Ömürlü, bu topraklarda işlenen suç, cephede değil, savunmasız sivil halka karşı işlendiğini belirterek, “Genç, yaşlı, kadın, çocuk ayrımı gözetmeden bir halkı topyekûn yok etme amacı taşıyan bu katliamlar, tarihte bir kara leke olarak yerini almıştır.” dedi.

Ömürlü, bugün Kıbrıs’ta huzur ve güven ortamında yaşayan bir Türk varlığından, egemen ve özgür bir Kıbrıs Türk halkından söz edilebiliyorsa, bunun en büyük dönüm noktası 1974 yılında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlük hakkını kullanarak adaya müdahale etmesi ve barışı sağlaması olduğunu belirtti.

Aradan geçen 52 yıl içinde o günlere tanıklık eden neslin azaldığı, milli belleğin korunmasının yeni kuşakların omuzlarına devredildiğini söyleyen Ömürlü; derneğin, şehitlerin anısını ve toprakların hangi bedelle vatan yapıldığı gerçeğini genç kuşaklara eksiksiz aktarmayı, emeklilikte bile sürdürdüğü onurlu bir görev saydığını ifade etti.