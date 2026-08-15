Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, yakın zamanda Tatlısu'da sosyal konut projesi başlatacaklarını açıkladı.

Üstel, seçim çalışmaları kapsamında Tatlısu’yu ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Üstel, halkın desteğiyle güçlü bir şekilde iktidarda olmaya devam edeceklerini, yeni dönemin de; hizmet, yatırım ve istikrar dönemi olacağını belirtti.

Tatlısu’ya sosyal konut müjdesi de veren Üstel, “Siyasi istikrarla yola devam edeceğiz” dedi. Üstel, bölgenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü, sosyal konut projesinin de yakın zamanda başlayacağını açıkladı.

UBP iktidarının halkın ihtiyaçlarına dokunan sosyal politikaları yeni dönemde de sürdüreceğini belirten Üstel, hizmetlerin yalnızca Lefkoşa’da değil, ülkenin dört bir yanında devam edeceğini söyledi.

-“Siyasi istikrarın korunması, hizmetlerin kesintisiz devamı açısından önemli”

Siyasi istikrarın korunmasının hizmetlerin kesintisiz devamı açısından önemli olduğunu kaydeden Üstel, “İstiyoruz ki yeni dönemde yeni bir siyasi istikrarla birlikte yolumuza devam ederken, belediyelerle de büyük bir iş birliği içerisinde, büyük bir dayanışma ruhu içerisinde halkımıza, hem ülkemizin ihtiyaç duyduğu, hükümetin el atacağı projelerde, hem de belediyelerimizle el ele, kol kola hizmet verelim.” dedi.

-“Büyük projelerimiz devam edecek”

Ülkenin ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçiridiklerini belirten Üstel, yeni dönemde de büyük projelerin devam edeceğini söyledi. Üstel, “Büyük projelerimizi Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’yle el ele, kol kola, bir kardeşlik ruhu içerisinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

-“Halkın istediği adaylarla yola çıkıyoruz”

Belediye başkan adaylarının belirlenmesinde halkın beklentilerinin dikkate alındığına işaret eden Üstel, UBP’nin her bölgede kazanacak ve halk tarafından benimsenen isimlerle yola çıktığını söyledi.

Üstel, “Şu ana kadar 14 belediyemizi ilan ettik. Önümüzdeki günlerde 4 belediye başkanımızı daha ilan edip, belediyelerdeki adaylarımızı tamamlayacağız.” dedi.