Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 40’ıncı yıl dönümünde Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlendi.

Törene, Dr. Küçük’ün ailesinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bazı bakan, milletvekilleri, kurum yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Tören, saat 11.20’de saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Küçük ailesi adına Dr. Rifat Siber bir konuşma yaptı.

Tören, Lefkoşa Türk Lisesi korosu ve şiir grubunun performanslarıyla tamamlandı.

- Dr. Rifat Siber: “Verilen mücadele yeni nesillere daha çok anlatılmalı”

Dr. Fazıl Küçük’ün ailesi adına konuşma yapan Dr. Rifat Siber, varoluş ve özgürlük lideri Dr. Küçük’ün vefatının 40’ıncı yılında Küçük’ü özlem ve saygıyla anmanın yanında, Küçük’ün mücadelesi ve eserlerinin bugüne yansımasının da değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Genç nesillerin Küçük’ün ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesini yeteri kadar bilmediği görüşünü paylaşan Siber, bu mücadelenin her yönüyle incelenmesi ve genç nesillere aktarılması gerektiğini belirtti; Siber, “Bu sürecin nasıl olduğunu, nasıl geliştiğini bilmek ve anlatmak durumundayız. Bizim nesile düşen görev budur” dedi.

Siber, verilen mücadelenin gençlere aktarılmasında devletin de daha fazla inisiyatif alması gerektiğini ifade ederek, Milli Eğitim Bakanlığının eğitim programlarında bu yönde düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Yıl içerisinde Dr. Fazıl Küçük Vakfı olarak yapmış oldukları Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi Çalıştayı’nı hatırlatan Siber, bu Çalıştay’da Küçük’ü her yönüyle irdelemeye çalıştıklarını ve şu anda da bu çalışmaların bir kitap haline getirilmesi için uğraştıklarını aktardı.

- “Küçük’ün yokluklar içerisinde bir hekim, siyasetçi ve gazeteci olarak özümsenmesi toplumsal güven, bilinç ve güç açısından önemlidir”

Dr. Fazıl Küçük’ün hayatı ve doktor, siyasetçi ve gazeteci kişiliği hakkında bilgiler aktaran Siber, Dr. Küçük’ün İsviçre’de eğitimini tamamlayıp adaya döndüğünde, İngiliz Sömürge Yönetimi’nin tüm baskılarına rağmen Halkın Sesi Gazetesi’ni kurarak, Kıbrıs Türklerinin bir araya gelmesini sağladığını, adada Türklük bilincinin gelişmesine büyük bir katkı sağladığını söyledi.

Siber, “Liderimiz Küçük’ün yokluklar içerisinde bir hekim, siyasetçi ve gazeteci olarak özümsenmesi toplumsal güven, bilinç ve güç açısından çok önemlidir” dedi.

Dr. Fazıl Küçük’ün en önemli ilkelerinden birinin de “Kıbrıs Türkü’nün Türkiyesiz başarılı olamayacağı” ilkesi olduğuna işaret eden Siber, bu düşünceyle Türkiye’nin Kıbrıs Sorunu’nu sahiplenmesi için büyük gayret gösterdiğini hatırlattı. Siber, Küçük ve arkadaşlarının bıkmadan, usanmadan verdiği mücadele sonucunda bugün Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin beraber hareket ettiğini vurguladı.

Dr. Siber’in konuşmasının ardından, Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) Korosu sahne aldı. LTL Korosu günün anlam ve önemine uygun çeşitli şarkılar seslendirdi.

Tören, LTL öğrencilerinin derleme olarak hazırlanan "Dr. Fazıl Küçük" adlı metni sunması ve anı fotoğrafının çekilmesiyle tamamlandı.