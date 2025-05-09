Alayköy’de ve Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde dün araç yangını meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.30 sıralarında, Alayköy Cami’si önünde park halinde bulunan EN 231 plakalı araçta, muhtemelen göğüs kısmında bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın, Alayköy İlkokulu Öğretmenleri tarafından, yangın söndürme cihazı ile müdahale edilerek söndürüldü, itfaiye ekipleri tarafından da soğutma yapıldı. Yangında, aracın iç döşemesi, plastik aksamları, ön cam ve arka camları ile makine bölümünde bulunan akü ve plastik aksamları zarar gördü.

Bir araç yangını da dün saat 09.30 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde Mevlevi mevkiinde yaşandı. Yangın, Nevzat Kaymakamoğlu yönetimindeki TMD 296 plakalı otobüste, muhtemelen aracın makine bölümünden sızan mazotun sıcak egzoza temas edip alevlenmesi sonucu meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor bölümünde bulunan enjektörler, mazot hortumları, manifoltu, plastik aksamları, hava filtresi ile ön göğsü, koltukları ve tavan döşemesi yandı.