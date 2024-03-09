Kadın giyim sektöründe Lefkoşa’ya yeni bir soluk geldi. Dünyanın bir çok ülkesinde mağazası bulunan Coral markası, artık KKTC’de.. Birbirinden şık ve kaliteli ürünler sunan Coral Butik, Taşkınköy’de halkın hizmetine açıldı.

Dünyanın bir çok ülkesinde mağazası bulunan Coral markası, artık KKTC’de.. Tarkan Kızıltaş ve Hilmi Borova ortaklığında hizmet veren Coral Butik’in ülkemizdeki ilk şubesi Taşkınköy’de halkın hizmetine açıldı.

Düzenlenen açılış törenine, başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere, siyasiler, iş insanları ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.