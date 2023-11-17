Bakan Amcaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, ileriki yıllarda yeşil enerjiyle yaşayan bir adayı inşa etmek için çalıştığını ancak bunu yapmanın özellikle savaşların devam ettiği bu günlerde kolay olmadığını söyledi.

Dünyadaki bütün ülkelerin 2035 yılına kadar sıfır emisyona ulaşmayı ve yeşil enerjiye geçmeyi hedeflediğine işaret eden Amcaoğlu, ancak bunu yapabilmek için finansmana ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de 17’nci Türk Devleti olarak bu hedefle hareket ettiğine işaret eden Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan mutabakat zaptları sayesinde hedefini 2030 yılına sabitlediğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket eden KKTC’nin adaların anakaralara bağlanması projesiyle 8 megavatlık kablonun iki ülke arasında projelendirildiğini kaydederek, bu konudaki çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı.

Hedefin adanın tamamen petrolden kurtarılarak yeşil enerji ile yaşatılması olduğunu belirten Amcaoğlu, buna ulaşılırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gerek yükseköğretim gerekse Turizm sektöründe önüne koyduğu hedeflerine ulaşmayı amaçlayan bir Devlet olduğunun altını çizdi.

“Günün sonunda her şey enerjiye dayanır” diyen Amcaoğlu, bir ülkenin finansman sıkıntısı olmasa bile dünyanın gittiği yeşil enerji yönündeki projeleri hayata geçiremezse her şeyden eksik kalacağını vurguladı.

Amcaoğlu, 40’ıncı kuruluş yılına ulaşan ancak izolasyonlar altında tutulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyayla paralel olarak enerji yatırımlarını sürdürmesinin önemine işaret etti.

İsrail’in Filistinlilere uyguladığı zulmü soykırım olarak niteleyen Amcaoğlu, benzer durumun Kıbrıs’ta 1974 öncesi de yaşandığını söyledi. Amcaoğlu, kimsenin kendi dinine ve diline rağmen yaşadığı topraklardan ayrı tutulamayacağını söyledi.