Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, özerk bir Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Enerji alanında yeterliliği olmayan, görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmeyen, siyasete biat ederek kamuyu zarara uğratan anlayışa karşı mücadeleden vazgeçmeyeceklerini de söyleyen Peksever, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarını eleştirdi.

Yazılı açıklamasında Uzun’un "Kamu kurumu yöneticisi gibi değil aile şirketinin patronu gibi düşünüp konuştuğunu" iddia eden Peksever, “En başta altını çizelim, Kıb-Tek halkın malıdır, kimsenin babasından kalan mirası değildir” dedi.

Gürsel Uzun’un açıklamalarıyla doğrudan sendikayı hedef aldığını da savunan Peksever, Kıb-Tek çalışanlarının bir özel şirketin kasiyeri, reyon görevlisi ya da depo sorumlusu olmadığını ifade etti.

Enerji alanında bugüne kadar yaşanan sorunların temelinde yöneticilerin yasal sorumluluklarını değil siyasi odakların çıkarlarını gözetmeleri olduğunu da savunan Hüseyin Peksever, Uzun’un açıklamalarının bu tespitlerini doğruladığını söyledi.

Enerji arz güvenliğinin sürekli risk altında tutulmasına, "Üretim maliyetlerini bilinçli olarak yükselterek halkın cebinden vurgun yapılmasına" sessiz kalmayacaklarını ifade eden Peksever, devlet ve kurumlarının kişisel inisiyatifle değil yasalarla yönetildiğini söyledi.

AKSA sözleşmesini hiçbir gerekçeyle masumlaştırılamayacağını kaydeden Peksever, Uzun’un açıklamasında Türkiye’nin iki kurumunun desteğinden söz ettiğini ancak bu konuda cevaplanması gereken sorular olduğunu dile getirdi.

Akaryakıt navlun ihalesinin neden ve hangi gerekçeyle iptal edildiğini, servis ve bakım işlerini neden EÜAŞ’in üstlendiğini, bu hizmetlerin bedelinin kimden ve nasıl tahsil edileceğini soran Peksever, bozulup kırılan, bakım saati dolan, atıl kalan, sigorta kapsamında olan ancak ön keşif bedelinden çok düşük tahsilat yapılan makineler olduğunu ifade ederek, bunlarla ilgili açıklama talep etti.

Peksever, acil durum santrallerinin enerji arz güvenliği ve üretim ekonomisine uygun olduğunu gösteren bir teknik çalışma veya rapor olup olmadığını da sordu.