Rum yönetiminin Annesi Rum, babası Kamerunlu olan 3 yaşındaki çocuğa, babası Ada’ya KKTC üzerinden giriş yaptığı gerekçesi ve çok sayıda Türk-Kıbrıslı Türk evliliklerinden olma çocuk için emsal teşkil edebilir kaygısıyla vatandaşlık vermediği bildirildi.

Fileleftheros “Kıbrıslıların Vatansız Çocukları” başlıklı haberinde, Rum anne ile Kamerunlu babanın resmî nikahlarının Lefkoşa Rum Belediyesi’nde kıyıldığını ve babaya süresi 15 Temmuz 2023’te dolan bir oturma izni verildiğini, Rum annenin 21 Ocak 2021’den beridir çocuğuna vatandaşlık almaya çalıştığını yazdı.

Çocuğun vatandaş olmadığı için okul kaydı yaptıramayacağına, hiçbir sağlık vb. olanaktan yararlanamayacağına dikkat çeken gazete, konuyu sorduğu Rum İçişleri Bakanlığı’ndan aldığı cevabı şöyle aktardı:

“Bugünkü olgulara göre çocuğa vatandaşlık verilmesi halinde Kıbrıs’a yasadışı giren ve/veya yasadışı bulunan yabancı uyruklu ebeveyni de otomatikman Kıbrıs vatandaşlığı aldığı için meselenin icrası açısından zorluklar var. Yasa ve yürürlükteki kriterlerde herhangi bir ayrım olmayacağı için, Kıbrıslı Türkler ve yerleşik Türkler arasındaki karma evliliklerden olma çocukların durumunda da Türk ebeveynler de otomatikman Kıbrıs vatandaşlığı alacak.

2013’ten beri Bakanlar Kurulu’na (bu tür durumlarda önerildiği üzere) bu çocuklara Kıbrıs vatandaşlığı verilmesiyle ilgili hiçbir öneri sunulmadı. Diğer bir deyişle 2013’ten bugüne kadar doğan ebeveynlerinden biri Kıbrıslı diğeri Kıbrıs’a yasadışı yollardan gelen yabancı uyruklu çocuklar Kıbrıslı olarak tanınmadı.”

Gazete Rum İçişleri Bakanı’nın, şu anda yürürlükte olan kriterlerin, yabancı uyruklu ebeveyne Kıbrıs Rum vatandaşlığı verilmesi için güvenlik supapları içerecek şekilde değiştirilmesi için hukuki veya diğer yöntemlerin çalışılması talimatı verdiğini, bir sonuca varıldığında yeni kriterlerin Rum Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacağını yazdı. Beklemede bulunan başvuruların mevcut prosedürle mi (yani Bakanlar Kurulu kararıyla) yoksa kararlaştırılacak yeni kriterlere/prosedürlere göre mi inceleneceğine Bakanlar Kurulu’nun karar vereceğini ekledi.