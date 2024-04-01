EOKA’nın silahlı eyleme başlama tarihi olan 1 Nisan 1955’in yıldönümü nedeniyle bugün Güney Kıbrıs genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, EOKA’nın silahlı eyleme başlama tarihi olan 1 Nisan 1955’in yıldönümü nedeniyle bugün yapılacak etkinliklerle ilgili haberlere yer verdiler.

Habere göre DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, bu sabah Lefkoşa’nın güneyindeki “Apostolos Varnava” Kilisesinde düzenlenecek ayine katılacak.

Dimitriu daha sonra Cezaevi avlusundaki EOKA’cı mezarlarını ziyaret ederek, çelenk koyacak.

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, 25 Mart 1821 ve 1 Nisan 1955 yıldönümleri nedeniyle dün düzenlen ayinde yaptığı açıklamada, bu iki tarihin önemini vurgularken verilen bu mücadelelere övgüler yağdırdı.

Yoannu konuşmasında ayrıca “EOKA mücadelesinin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasının temellerini atarak, Kıbrıs Helenizmi tarihine parlak sayfalarla kaydedildiğini” savundu.

-Eğitim Bakanı

Haravgi gazetesine göre Eğitim Bakanı Athina Mihailidu, 1 Nisan 1955 nedeniyle yaptığı açıklamada “ülkeyi işgal askerlerinden, müdahale haklarından kurtaracak yaşayabilir ve işlevsel bir çözümün sağlanması için mücadele etmekte fayda olduğunu” belirtti.

Bu gidişat için çocukların ve gençlerin eğitiminin daha da geliştirilmesinden söz eden Mihailidu, mücadele ile özgürlük ilke ve değerlerinin korunmasının devam ettirilmesinden de bahsetti.

Mihailidu ayrıca 1 Nisan 1955 mücadelesine de övgüler yağdırdı.