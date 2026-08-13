Ulusal Birlik Partisi (UBP), son dönemde partiye yönelik suçlama ve eleştirilere sert tepki göstererek, “Hiç kimse UBP’ye ‘hırsız’ diyemez” açıklamasında bulundu.

UBP açıklamasında, partiye yönelik ağır suçlamaların siyasi nezaket sınırlarını aştığı savunularak, iddiası veya belgesi bulunanların yargıya başvurması çağrısı yapıldı.

Parti, Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY), GSM ihaleleri, Elektrik Kurumu ve arazi imarları gibi konular üzerinden UBP’yi eleştirenlere tepki göstererek, “İspatı olan, iddiası olan varsa mahkemeye başvursun. Elinde belge olan varsa ortaya koysun.” ifadelerini kullandı.

UBP, açıklamasında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekillerinden gelen eleştirilere de yanıt vererek, “Başkalarına dürüstlük ve etik üzerinden ders vermeye kalkmadan önce, herkesin kendi geçmişindeki tartışmalı konulara bakmasında fayda vardır.” ifadelerine yer verdi.

Parti, sosyal medya üzerinden yapılan eleştirileri de hedef alarak, “Dayanaksız iddiaların ve hakaretlerin onlarca cevabı elimizdedir, çantamızdadır.” dedi.

Açıklamanın sonunda UBP, Kıbrıs Türk halkının haklarını, devletin geleceğini ve ülkenin çıkarlarını korumaya devam edeceğini belirtti.