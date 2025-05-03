Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türkü'nün maruz bırakıldığı haksız izolasyon son bulmadıkça, adaya adil, kalıcı, sürdürülebilir ve adanın gerçeklerine uygun bir çözüm gelmedikçe Türkiye Cumhuriyeti’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimini muhatap alması, ticaret yapması, limanlarını kullandırmasının mevzubahis dahi olamayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının yer aldığı KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi, bugün düzenlenen törenle resmen hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Gönül birliğimizi, dayanışma ruhumuzu ve milli davamıza olan inancımızı muhafaza ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel olamayacaktır. Kıbrıs Türk siyaseti de istikrarını korumalı, suni krizlere teslim olmamalı Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasındaki gönül bağını zedelemeye yönelik tuzaklara düşmemelidir” ifadelerini kullandı.

-“Sağlam devlet saygın gelecek şiarıyla bu topraklara kazandırılan muazzam eserlerin açılışını gerçekleştiriyoruz”

“Bugün Akdeniz'in incisi, direnişin kalesi, vatan sevdasının ebedi ocağı, Mehmetçik ve Mücahitlerin destan yazdığı topraklardayız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz.” diyen Erdoğan, “Sağlam devlet saygın gelecek” şiarıyla bu topraklara kazandırılan muazzam eserlerin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

25 bin 210 metrekarelik alana sahip Cumhuriyet Yerleşkesi'nde, Cumhurbaşkanlığı binası, 600 kişilik 2 konferans salonu, 400 kişilik kabul salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, kafeterya ve yemekhane ile 109 araçlık otopark bulunduğunu dile getiren Erdoğan, 20 bin metrekare alanda inşa edilen Meclis binasında ise Başkanlık ve makamları, 157 kişilik genel kuru salonu, milletvekili makam odaları ve bakanlar için toplantı salonunun yer aldığını kaydetti.

Yerleşke içinde toplam 452 bin 428 metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçesi’nin yapımına devam edildiğini dile getiren Erdoğan, 5 bin 661 metrekarelik alanda ise 2 bin 252 kişilik Millet Camii’nin inşasının sürdüğünü belirtti.

Yerleşkenin son etabı olan Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphaneleri’nin inşasına da başlandığını kaydeden Erdoğan, cami ile bu binaların inşasının aynı zamanda tamamlanacağını söyledi.

Bu eserlerin her bir tuğlasında işçilerin alın teri, her tasarımında mimarların vizyonu, her detayında mühendislerin yeteneği olduğunu kaydeden Erdoğan “Bütün bunlarla birlikte yine her bir detayında, her bir taşında bu toprakların özgürlük ve mücadele ruhu var.” diye konuştu.

TOKİ’nin onlarca yıllık tecrübesinin Kıbrıs Türkü'nün iradesi ile birleştiğini ve ortaya muhteşem bir eser çıktığını dile getiren Erdoğan şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkının adaletsizliğe karşı mücadelesinin en büyük mükafatı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin gücüne ve itibarına yaraşır bu yerleşkenin hayırlı olmasını diliyorum. Kıbrıs, Türk halkıyla kardeşliğimizin en yeni simgesi olan bu eserlerin hayata geçirilmesine katkıda bulunan mimarından mühendisine, teknikerinden işçisine, yüklenici firmasından kurum ve kuruluşlarımıza tüm emek sahiplerine kalpten teşekkür ediyorum.”

-“KKTC’nin her karışı, kahraman şehitlerin kanlarıyla yoğruldu”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her karışının kahraman şehitlerin kanlarıyla yoğrulduğunu, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı toprakların şanlı mazisinin mücadele ruhunun ve köklü mirasın çok büyük bir nişanesi olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs'ımız, Girne Kalesi'nin asırlık surlarında Osmanlı'nın fetih ruhunu, Selimiye Camii'sinin minarelerinde ecdadımızın imanını taşır. Salamis'in taşları medeniyetimizin izlerini fısıldar. Bellapais’in sükûneti tarihimizin derinliğini anlatır.

Aynı kültürü, aynı inancı, aynı kaderi ve aynı maziyi paylaştığımız Kıbrıs Türk halkıyla istikbalimizi de bir ve beraber görüyoruz. Şunu burada bir kez daha açık açık söylemek istiyorum: 500 yılı aşkın süredir kök saldığı adada dilini dinini kültürünü kahramanca muhafaza eden Kıbrıs Türk halkı geleceğe güven ve umutla bakmayı herkesten çok hak etmektedir. Ancak bu davada önümüze taş koymak isteyenler olduğunu biliyoruz. Ellerinden gelse Türk'ü adadan, hatta Anadolu'dan dahi kovacak kadar gözlerini kin ve nefret bürüyenlerin olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunlar hiçbir zaman durmadılar ve durmayacaklar. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimize eski acıları tekrar yaşatma heveslerinden asla vazgeçmeyecekler”

-“Mukaddes değerlerimiz üzerinden kirli bir oyun oynanıyor”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişen ekonomisini, güçlenen altyapısını, artan huzurunu, uluslararası camiada yükselen görünürlüğünü kıskananların ellerinden geleni yaptığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren yatırımcılara gözdağı vermekten Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin arasında nifak duvarları örmeye kadar tüm tuşlara birden basıyorlar. Bu topraklarda asırlardır kök salmış hoşgörü iklimini zehirlemek amacıyla mukaddes değerlerimiz üzerinden kirli bir oyun oynanıyor.

Biz bu oyunu ülkemizde özellikle kritik kavşaklarda defalarca gördük. Hayat tarzı kılık kıyafet mezhep ve köken üzerinden insanlarımızı kutuplaştırmaya özellikle de bu siyasette gerilim tırmandırmaya çalıştılar. Benzer bir senaryonun burada da sahnelenmek istendiği açıktır. Ama Kıbrıs Türkü kardeşlerim, o engin basiret ve ferasetleriyle oynanmak istenen kirli oyunun gayet farkındadır. Allah'ın izniyle hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyecek provokasyonlara prim vermeyeceğiz. Kıbrıs Türk halkının birliğinin beraberliğinin kardeşliğinin zayıflatılmasına müsaade etmeyecek sabırlı, serinkanlı ve aklıselim ile hareket edeceğiz.”

Ömrünün neredeyse 50 yılı siyasette geçen bir devlet adamı olduğunu anımsatan Erdoğan, “Hep şunu söyledim, siyasi partilerimiz, hayat tarzlarımız, kökenlerimiz farklı olabilir. Ama bizleri bir arada tutan ortak paydamız ve hedeflerimiz aynıdır.” şeklinde konuştu.

- “Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir”

Sözlerine “Şunu kimse unutmasın: Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir.” şeklinde devam eden Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını koruma noktasında, 86 milyonun tamamının da kendileriyle aynı hissiyata aynı hassasiyete sahip olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk'ünün kalkınmasının önüne set çekmek için yanıp tutuşanların karşılarında Türkiye'nin eşsiz dayanışmasını bulacağını vurgulayan Erdoğan, “Fitneciler, bozguncular, Kıbrıs Türk'ünün düşmanlarına gönüllü aparatlık yapanlar kaybedecek; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, inşallah, garantör ülke Türkiye'nin desteğiyle ilelebet payidar olacaktır.” dedi.

-“Kıbrıs Türkü'nün maruz bırakıldığı haksız izolasyon son bulmadıkça, adaya adil, kalıcı, sürdürülebilir ve adanın gerçeklerine uygun bir çözüm gelmedikçe, bizim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni muhatap almamız, ticaret yapmamız, limanlarımızı kullandırmamız mevzubahis dahi olamaz”

Kıbrıs Türkü'nün maruz bırakıldığı haksız izolasyon son bulmadıkça, adaya adil, kalıcı, sürdürülebilir ve adanın gerçeklerine uygun bir çözüm gelmedikçe Türkiye Cumhuriyeti’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni muhatap alması, ticaret yapması, limanlarını kullandırmasının mevzubahis dahi olamayacağını vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti:

“Yüzyıllardır aynı adayı paylaştığı Kıbrıs Türkü’nü kendisine eşit görmeyen kibirli zihniyetin kendini garantör Türkiye ile denk görme ve gösterme çabaları beyhudedir. Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün bedelini, şımarıkça davranarak çözümü tıkamanın faturasını, artık hiç kimse Kıbrıs Türkü’ne ödetemez. Kıbrıs Türk halkı bugüne kadar iyi niyetinin kalıcı ve adaletli çözüm isteyen taraf olduğunu defalarca göstermiştir. Rum yönetiminin geçmişte alenen reddettiği federasyon tezini bugün savunmasının tek sebebi Türk tarafını masaya hapsetmek ve Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarını gasp etmektir. İki devletli çözüm, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin ortak vizyonudur. Yeni bir müzakere süreci olacaksa Bundan böyle iki toplum arasında değil egemen eşitlik içinde iki devlet arasında yürütülecektir. Biz de Kıbrıs meselesinin çözümünün bu yoldan geçtiğine inanıyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle birlikte bu istikamette gayretlerimizi sürdürüyoruz”

-“Kıbrıs Türk siyaseti de istikrarını korumalı, suni krizlere teslim olmamalı, Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasındaki gönül bağını zedelemeye yönelik tuzaklara düşmemelidir”

“Gönül birliğimizi, dayanışma ruhumuzu ve milli davamıza olan inancımızı muhafaza ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel olamayacaktır.” diyen Erdoğan, “Kıbrıs Türk siyaseti de istikrarını korumalı, suni krizlere teslim olmamalı Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasındaki gönül bağını zedelemeye yönelik tuzaklara düşmemelidir” şeklinde konuştu.

-Ödenek 21 milyar TL’ye çıkarıldı

Son yıllarda, dayanışma içinde çalışarak, ulaştırmadan sağlığa, teknolojiden eğitime, şehircilikten sulamaya, tarımdan enerjiye her alanda çok büyük eser, hizmet ve projelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırıldığına işaret eden Erdoğan, “2024 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması çerçevesinde 15,9 milyar liralık ödenek tahsis ettik. Bu seneki anlaşmayla rakamı yaklaşık 21 milyar liraya çıkardık.” dedi.

Geçen yıl ve bu sene toplam 37 milyar liralık bir kaynakla Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını ifade eden Erdoğan, yeni dönemde başta altyapı sağlık eğitim ve dijital dönüşüm olmak üzere ekonomik kalkınmayı hızlandıracak, Kıbrıs Türk'ünün refahını arttıracak stratejik projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

Yeni Girne Askeri Hastanesi'ni geçen kasım ayında hizmete girdiğini kaydeden Erdoğan, Güzelyurt, Maraş, Lapta, Pamuklu sağlık merkezi yatırımlarına işaret etti.

İki etap halinde inşa edilecek 650 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi'yle sağlık alanındaki yatırımların taçlanmış olacağını ifade eden Erdoğan, “Bu tesis, sağlık turizmi açısından da Kuzey Kıbrıs'ın cazibesini artıracak, bölgesel düzeyde stratejik bir rol üstlenecektir.” dedi ve şöyle devam etti:

Hastanemizin 320 yataklı ilk etabının inşasına yakında başlıyoruz. Doktor Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü'nün renovasyon çalışmaları da sürüyor. Proje tamamlandığında Kıbrıs Türk halkı toplam 456 yataklı, tüm alanlarda üst düzey hizmet sunan bir tesise daha kavuşacak. Sağlık bakanlıklarımız arasındaki iş birliğini de güçlendiriyoruz.”

Yol projelerine de değinen Erdoğan, 322 kilometrelik yol yapımı, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra Değirmenlik, Çatalköy, Lapta, Geçitköy, İskele-Boğaz, Lefkoşa çevre yollarıyla adanın dört bir yanının birbirine bağlanacağını kaydetti.

Ercan Havalimanı’nın hizmete girmesiyle yolcu sayısında yüzde 40 oranında artış olduğunu belirten Erdoğan, 2023 yılı genelinde ulaşılan yolcu sayısına, havalimanı açıldıktan sonra ilk 4 ayda ulaşıldığını ifade etti.

Tarım ve enerji alanlarında da ciddi projelerin devrede olduğunu ifade eden Erdoğan narenciye sektörünün geliştirilmesi için Güzelyurt başta olmak üzere tüm üretici ve ihracatçılara hizmet verecek soğuk hava deposu tesisi yapacaklarını kaydetti.

Tarımsal üretimi artırmak amacıyla Ortak Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Projesi ve Depo Bağlantı Hattı Projesi’nin devam ettiğini anlatan Erdoğan, “Kıbrıs Türkü'nün en önemli sorunu olan su meselesini çözdük. İçme suyunda çalışmaları bitirmiştik. Şimdi de sulamalarda önemli hamleler yapıyoruz. Su tedarikinin sorun olmaktan çıkmasıyla birlikte Kıbrıs Türkü kardeşlerim adanın diğer tarafına göre çok avantajlı bir konu elde etti.” şeklinde konuştu.

-“Suyu getirdiğimiz gibi enerji konusunu da mutlaka halledeceğiz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji arz güvenliğinin sağlanmasına ve altyapısının güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini anlatan Erdoğan, “Suyu getirdiğimiz gibi enerji konusunu da mutlaka halledeceğiz.” dedi.

Şehircilik alanında da desteklerini artıracaklarını belirten Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde TOKİ Başkanlığı'mızla Kuzey Kıbrıs'ımıza yeni sosyal konutlar kazandıracağız. Çöp sorununu tamamen ortadan kaldırıyoruz. Çevre Bakanlığı'mızla Kuzey Kıbrıs'ımıza yeni bir atık su arıtma tesisi yapacağız. Tüm dünyada artık marka haline gelen sıfır atık hareketinin burada zemin kazanmaya başladığını görmekten memnunuz.” ifadelerini kullandı.

Taşınmaz Mal Komisyonu çalışmalarını da büyük bir dikkatle takip ettiklerini anlatan Erdoğan, Türkiye olarak Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda güçlü, özgüvenli ve müreffeh bir yapıya kavuşması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.