Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, "Uzun bir seçim sürecini geride bıraktık. Bu seçim, çocuklarımızın seçimi. Bugün burada verilecek karar geleceğimize çok ciddi etki yapacak" dedi.

CTP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman oyunu eşi Nilden Bektaş Erhürman ile saat 10.30’da Suat Günsel İlkokulu 83 numaralı sandıkta kullandı.

Erhürman, oyunu kullanması ardından basına yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının demokrasiyi içine sindirmiş bir halk olduğuna işaret ederek, Kıbrıs Türk halkının aynı olgunlukla cumhurbaşkanlığı seçimi süreci içinde yerini aldığını söyledi.

Erhürman, "Halkımız bugün burada iradesini sandığa yansıtacak. Halkımızın iradesi hepimiz için, çocuklarımız için hayırlı olsun." dedi.