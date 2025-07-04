Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, cumhurbaşkanlığında ve hükümette bitmiş bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu savunarak, “Değişime hızla hazırlanmak gerekiyor” dedi.

Ülkenin birlikte yönetileceğini, umutsuzluğun dağıtılacağını söyleyen Erhürman, “Umutsuz olmak için sebep yok. Bu halka, bu toprakların insanlarına güveniyorum. Özgüvenimin kaynağı onlardır” ifadelerine yer verdi.

-“Geçen her gün, bu ülkenin geleceğinden çalınıyor”

Ülkede kamu yönetimine karşı çok ciddi bir güvensizlik olduğunu savunan Erhürman, İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Hayat Pahalılığı (HP) oranlarına dikkat çekti.

Bu durumun yalnızca İstatistik Kurumu’na özgü olmadığını ifade eden Erhürman, toplumda genel olarak bir güven aşınması olduğunu savundu.

Karşılarında bitmiş bir yapı bulunduğunu, erken seçim için girişimde bulunulduğunu ancak bunun başarılamadığını belirten Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar erken seçim yok” açıklamalarının kendilerini de, memleketi de kilitlediğini söyledi.

Erhürman, Meclis’in son gününde yaşananları da eleştirerek, “Bugünkü yapının devam edip etmediğini Meclis'in son oturumundan anlayabilirdiniz” diye konuştu.

Bu noktadan sonra olabilecek tek şeyin değişim olduğunu ifade eden Tufan Erhürman, “Geçen her gün, bu ülkenin geleceğinden çalınmış bir gün olarak memlekete mal oluyor. Hem cumhurbaşkanlığı hem hükümet düzeyinde bitmiş bir yapı var karşımızda. Değişime hızla hazırlanmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

-“Liyakat esasına göre birlikte yöneteceğiz”

Meclis’in son gününde, bedelli askerlikle ilgili yasayı bekleyen insanlar olduğunu söyleyen Erhürman, konuşmasına şunları da ifade etti:

“Acildi; onu da askıya aldılar. Bu şekilde yönetemeyen bir yapı var karşımızda. Bütünsel olarak baktığınızda, var gibi görünen şey aslında yok. Kurumsal yapıyı her gün yıpratanlar, devlet üzerine nutuk atmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı makamı ise tüm bunlardan bihaber…”

Ülkede değişimin kaçınılmaz olduğuna savunan Tufan Erhürman, “Başka bir çare yoktur. Kamuoyu değişime hazır, insanlar kararını vermiştir” dedi.

Cumhurbaşkanlığında dört buçuk yılda bir geçiş noktasının dahi açılamadığını söyleyen Erhürman, dört buçuk yılda ortaya hiçbir somut şey konmadığını savunarak, halkın değişim talebi açık olduğunu da söyledi.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik kararının toplumda ciddi bir moral yarattığını belirten Erhürman, söz konusu adımın umudu da büyüttüğünü kaydetti.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler’e, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya ve tüm TDP camiasına teşekkürlerini yineleyen Erhürman, “Bu, bizim açımızdan çok önemli bir karardı” dedi.

Memleketin her alanda çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu savunan Erhürman, şunları da belirtti:

“Sorunlar o kadar büyütüldü ve çeşitlendirildi ki, artık hiçbir parti çıkıp da ‘Merak etmeyin, bu işi yalnızca kendi kadrolarımla hallederim’ diyemez. Her parti şunu içselleştirmelidir: Bu halkın yetişmiş tüm insanlarıyla, liyakat esasına göre birlikte yönetmek zorundayız.”

-“Bu halka, bu toprakların insanlarına güveniyorum”

Memleketin gailesini çekmenin hareket noktası olduğunu vurgulayan Erhürman, şöyle devam etti:

“Yurtsever olmak, bu halkı sevmek, demokrat olmak, insan haklarına inanmak… Bu özelliklere sahip insanlarımızla birlikte yürüyeceğiz, sonra da birlikte yöneteceğiz. Liyakat esasına göre. Biz bu umudu birlikte beslemek ve büyütmek zorundayız. Birlikte kazanacağız ve birlikte yöneteceğiz. Birlikte yöneteceğiz şiarımız genişleyecek, umutsuzluğu dağıtacağız. Mesele umudu yaratmak ve beslemektir. Memlekette çok yaygın bir mutsuzluk var. Bu umutsuzluğu dağıtacağız.”

Ülkedeki yetişmiş insanlarla geçmişte birçok şey yapıldığını, bunun birlikte yönetilerek yine yapılabileceğini de kaydeden Erhürman, şunları da söyledi:

“Bu ülkede doğru vizyonla çalışırsanız, bu ülkede iş yapabilirsiniz. Bu toplumun yetişmiş insanlarını liyakat esasına göre bir araya getireceğiz. Umutsuz olmak için sebep yok. Bu halka, bu toprakların insanlarına güveniyorum. Özgüvenimin kaynağı onlardır.”