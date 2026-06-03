Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Genç TV’de Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu “Er Meydanı” programında iç politikadan dış ilişkilere kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Programda hukuk, seçimler, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Taşınmaz Mal Komisyonu, Türkiye’ye giriş yasağı bulunan KKTC vatandaşlarının durumu ve Cumhurbaşkanlığı karşısındaki parkın yönetimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Erhürman, gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

Meclis’ten geçen bazı yasaların Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasına ilişkin konuşan Erhürman, bu durumdan memnun olmadığını belirterek, yasaların Anayasa’ya uygun şekilde hazırlanmasının önemine dikkat çekti.

“Genel ve yerel seçimin birlikte yapılması akılcı değil”

Önümüzdeki seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erhürman, genel seçimlerle yerel seçimlerin aynı gün yapılmasının doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti. Erhürman, iki seçimin farklı dinamiklere sahip olduğunu belirterek, birlikte gerçekleştirilmesinin hem seçmen hem de siyasi süreç açısından sağlıklı olmayacağını söyledi.

“Diplomaside beklenti yönetimi ustalık ister”

Dış politika konusunda da açıklamalarda bulunan Erhürman, Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Kıbrıs Türk tarafının geçmişte İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bünyesinde gözlemci statü elde etmek için de yoğun çaba gösterdiğini hatırlatan Erhürman, diplomaside beklenti yönetiminin büyük önem taşıdığını kaydetti.

“Başvuruların sonuçlanması için çalışmalarımız sürüyor”

Taşınmaz Mal Komisyonu’yla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erhürman, komisyonun etkili bir iç hukuk yolu olma niteliğini tamamen kaybettiği yönündeki görüşlere katılmadığını söyledi. Başvuruların sonuçlandırılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Erhürman, mekanizmanın işlevselliğinin korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

“16 kişinin yasağı kaldırıldı”

Türkiye’ye giriş yasağı bulunan KKTC vatandaşlarıyla ilgili sürece de değinen Erhürman, bugüne kadar 16 kişinin yasağının kaldırıldığını açıkladı. Konuyla ilgili birebir girişimlerde bulunduğunu belirten Erhürman, “16 kişiyi tek tek aradım. Kimlerin olduğunu ise kimseyle paylaşmadım” ifadelerini kullandı.

“Parkın belediye tarafından yönetilmesi daha doğru olur”

Cumhurbaşkanlığı karşısındaki parkın yönetimiyle ilgili son günlerde yaşanan tartışmaları da değerlendiren Erhürman, söz konusu alanın belediye tarafından yönetilmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağını söyledi. Parkların kamusal alanlar olduğuna dikkat çeken Erhürman, yönetim konusunda yerel yönetimlerin yetkili olmasının daha uygun olacağını ifade etti.