Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, maaşların artmasının, alım gücünde bir artışa tekabül etmediğini söyledi.

Erhürman, alım gücü olarak orta sınıfın aşağıya doğru çekildiğini belirtti ve “Rakamsal büyüme, alım gücünde bir artışa tekabül etmiyor” dedi.

Nüfus politikasının kaçınılmaz olduğunu belirten Erhürman, CTP olarak üç senedir aralıksız nüfus politikasından söz ettiklerini, nüfus politikası olmadan kalkınma planı yapılamayacağını kaydetti.

Okullarda ana dili Türkçe olmayan çocuklara dil eğitimi verilmesi gerektiğini belirten Erhürman, “O çocuk nereden gelmiş olursa olsun, kendi çocuğum gibi görüyorum. Nereli diye ayrım yapmıyorum. Nereden gelmiş olursa olsun eğitim vermek zorundasınız” dedi.

Tüm sorunların çözüm yolunun nüfus politikasından geçtiğini belirten Erhürman, nüfus politikası olmadan ne tarımın, ne narenciyenin, ne de kanalizasyonun konuşulabileceğini söyledi. Ne kadar nüfusa ihtiyaç duyulduğunun saptanması gerektiğini kaydeden Erhürman, hangi sektörde kaç kişiye ihtiyaç duyulduğunun bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Yurt dışından gelen üniversite öğrencileri, çalışma izinlileri ve yabancılara mülk satışı konularında planlama yapılması gerektiğini kaydeden Erhürman, nüfus politikası, uzun vadeli sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınma planı, yabancılara mülk satışı, ana dili Türkçe olmayan çocuklarla ilgili her ilçede hazırlık sınıfları açılmasını uzun zamandır dile getirdiklerini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının Lefkoşa’da ev kiralayamaz duruma düştüğünü ifade eden Erhürman, inşaat sektöründe öngörülebilirliğin sağlanması için de planlamanın şart olduğunu kaydetti.

-Eğitimin niteliği değiştirilmeli

İlkokulda, ortaokulda, lisede ve üniversitede verilen eğitim konusunda alarm zillerinin çaldığını kaydeden Erhürman, öğretmenlerle birlikte masaya oturup planlama yapılması gerektiğini dile getirdi. Erhürman, eğitimin niteliğini değiştirmek gerektiğini söyledi.

Nüfus politikası olmaksızın sağlıkta politika geliştirmenin mümkün olmadığının altını çizen Erhürman, kaç doktora, yatağa, cihaza ihtiyaç duyulacağının bilinmesi gerektiğine işaret etti.

-"Statüko bizi nefessiz bırakıyor"

Rum Lider Nikos Hristodulidis’in “2017’de kaldığımız yerden devam edelim” dediğini fakat 2017’de “masayı tekmeleyenlerden” birinin de Hristodulidis olduğunu dile getiren Erhürman, “Sadece mantık. Bir insan, o gece masayı terk ettim ama o geceden başlamak istiyorum der mi?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “egemen eşitlik” ifadeleriyle, Hristodulidis gibi bir kişiye, “çözümü isteyen lider” pozisyonunu altın tepside sunduğunu belirten Erhürman, “İnsanlar çözüm istiyor. Bu statüko bizi nefessiz bırakıyor. Güney Kıbrıs’ta da ciddi sıkıntılar yaşanıyor” dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 30 Ocak’ta çıkan son raporuna da değinen Erhürman, “BMGK bir kez daha çözümün zeminini söyledi” diye konuştu. Atanan kişisel temsilci Cuellar’ın tecrübesiz bir diplomat olmadığını belirten Erhürman, “Altı ayın ciddi diplomatik süreç olarak yaşanacağına inanıyorum” dedi.

-Erken seçim

Erken seçim beklediğini kaydeden Erhürman, “2024’te erken seçim olacak. Halkın, yaşananlara ciddi tepki göstereceği günler gelecek” dedi. Her geçen gün sorunlara çözüm üretmenin biraz daha zorlaştığını dile getiren Erhürman, “Bir an önce bu zihniyetten kurtulmak lazım, bunun da yılı 2024’tür” diye ekledi.