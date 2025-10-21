LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Devlet Bahçeli’nin endişesinin siyasi vizyon veya yurt sevgisi olmadığını, asıl endişesinin KKTC’deki mafya, tetikçi ve kara para bağlantılarının sona ermesi olduğunu söyledi. Harmancı, “Sana söz keseceğiz. Bu vatanı mafya düzeninden temizleyeceğiz.” ifadelerini de kullandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Devlet Bahçeli’nin "81 Düzce'den sonra, 82 Kuzey Kıbrıs olmalıdır" açıklamalarını yanıt verdi. Ülkedeki mafya, kara para ve tetikçi bağlantılarına da dikkat çeken Harmancı, bu düzeni temizleme sözü verdi.

Harmancı, yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin endişesinin siyasi vizyon, ülke veya yurt sevgisi olmadığını belirterek, “Bunların endişesi KKTC’ye çöken tetikçilerin bağlantılarının yok olması, mafya ve kara para düzeninin ve bu düzenden beslenenlerin hortum borusunun kesilmesidir” dedi.

Harmancı, sözlerini şu ifadeyle sürdürdü: “Sana söz; bu vatanı mafya düzeninden temizleyeceğiz.”