Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yargısının “bağımsız” olduğunu belirterek 5 Kıbrıslı Rum’un KKTC’de tutuklanmasını “yasa dışı ve faşist bir adım” olarak nitelendiren Rum Yönetimi Başkanı NikosHristodulidis’e tepki gösterdi.

Rum Liderin açıklamasını “saygısızlık” olarak değerlendiren Tatar, KKTC’nin dünyanın birçok ülkesinden daha demokratik olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KIBRIS Genç TV’de Esengül Evcil’in hazırlayıp sunduğu “Genç’te Sabah” isimli programa konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“TOPLUM LİDERİ OLDUĞUM İÇİN ‘RUMLARI TATAR TUTUKLATTI’ DİYORLAR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı NikosHristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ta tutuklanan iş insanı Simon Aykut’la ilgili “hukuk kurallarını değiştirdiğini” ve kendisine defalarca “bizim yargımız bağımsızdır, yargının işleyişine karışamayız” dediğini ifade ederek KKTC’de tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’un meselesiyle ilgili konuştu:

“BİZİM YARGIMIZ BAĞIMSIZDIR”

“Kıbrıslı Rumlara göre, kuzeyde ne hükümet ne bakanlıklar ne de yargı var” diyen Tatar, İngiliz Sömürge Dönemi’nden itibaren Kıbrıslı Türklerin yargı sisteminin içinde olduğunu belirtti.

Tatar, bu sebeple Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in açıklamalarının “üzücü” olduğunu ifade etti

“KONUYU KKTC’NİN KURUMLARINA ‘ZARAR VERECEK KADAR’ TIRMANDIRDILAR”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de tutuklanan 5 Rum’la ilgili meselenin, KKTC’nin kurum ve kuruluşlarına zarar verecek kadar tırmandırıldığını söyledi.

“BURADA DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDEN DAHA DEMOKRATİK BİR ÜLKE VAR”

Rum Yönetimi Başkanı NikosHristodulidis’in 5 Kıbrıslı Rum’un tutuklanmasını “yasa dışı, korsan ve faşist bir adım” olarak nitelendirmesini “saygısızlık” olarak değerlendiren Tatar, şöyle devam etti:

“COLIN STEWART PİLE’DEKİ ÇIKMAZIN BAŞ SORUMLUSUDUR”

Cumhurbaşkanı Tatar, yıllardır karşılıklı geçişlerde mağduriyet yaşayan Pile halkı için büyük öneme sahip olan “Pile-Yiğitler” yolu konusunda da konuştu.

“KKTC DÜNYANIN MERKEZİNDEDİR”

Tatar, ekonomik olarak ülkenin içerisinde bulunduğu durumun “çok daha iyi olacağını” belirterek KKTC’nin bu potansiyele sahip olduğunu söyledi.

“GENÇLERİMİZİN GELECEĞİ PARLAKTIR”

Ülke gençliğinin geleceğinin parlak olduğunu belirten Tatar, bu yüzden KKTC’nin geleceğine inanılması gerektiğini dile getirdi.

“NEGATİF ALGI İÇİN SÜREKLİ ‘ÜLKEDE BEYİN GÖÇÜ VAR’ DİYORLAR”

KKTC’de her yıl iki binden fazla gencin işe girdiğine dikkat çeken Tatar, birilerinin negatif algı yaratmak için sürekli “ülkede beyin göçü var” dediğine dikkat çekti

“YURTDIŞINDA YAŞAYAN GENÇLER ÜLKEYE DÖNMEYE ÇALIŞIYOR”

Cumhurbaşkanı Tatar, yurtdışında yaşayan gençlerin orada tecrübe edindikten sonra ülkeye dönemeye çalıştığını söyledi.