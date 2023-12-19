Ülkemizin sevilen ismi Kuzey Kıbrıs Çevre ve kültür mirasını koruma vakfı üyesi, emekli öğretmen Esra Öz, bugün gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı..
Ozanköy Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde, çok sayıda siyasi ve sevenleri katıldı..
Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarımızda İngilizce Öğretmeni olarak uzun yıllar görev yapan emekli öğretmen Esra Öz’ün cenaze töreninde gözyaşları sel olup aktı..
Esra Öz, Ozanköy Camii’nde kılınan öğle namazının ardından gözyaşları eşliğinde Ozanköy Mezarlığına defnedildi.
Gençlik Gücü Spor Kulübü’nde uzun süre başkanlık yapan Vasfi Öz’ün kızı olan Esra Öz, aynı zamanda Milletvekili Hasan Taçoy’un da baldızıydı.