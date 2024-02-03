Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yendi. Sarı lacivertlilerin gollerini Cengiz Ünder ile Batshuayi kaydetti.

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Fenerbahçe Antalya'da liderliğin sürdürdü ve yenilmezlik serisini 13 maça çıkarttı. İsmail Kartal'ın öğrencileri ligde 20. galibiyetini alarak 63 puana yükseldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Cengiz Ünder ile 90+5 Batshuayi ağlarla buluşturdu.

Cengiz Ünder bu sezon 16. lig maçına çıkarken ligde 8. golüne imza attı. Batshuayi ise ligde çıktığı 17. maçında 6. golünü kaydetti.

Ligde 6 maç sonra yenilen Bitexen Antalyaspor ise 34 puanda kaldı. Yaklaşık bir ay önce göreve Sergen Yalçın'ı getiren Akdeniz ekibi, tecrübeli teknik adam ile ilk mağlubiyetini yaşadı.